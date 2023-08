Mango offre gli abiti più incredibili con cui sarai la regina della festa. Non lasceranno nessuno indifferente.

Mango ha una serie di abiti nella sua nuova collezione che ti faranno diventare la regina di ogni festa. Gli eventi non si fermano, settembre è un mese di matrimoni e battesimi, con il bel tempo, né troppo caldo né troppo freddo, le opportunità di partecipare a un evento si moltiplicano. Per essere pronte o per ottenere i capi perfetti per qualsiasi evento che arrivi nel nostro programma, non c’è niente di meglio che procurarsi uno di questi abiti da invitata di Mango. Scegli quello che ti piace di più o prendi spunto.

Ecco gli abiti più incredibili di Mango con cui sarai la regina della festa

Un abito satinato con gonna plissettata dai colori e dall’intensità sorprendenti. È uno di quegli abiti che per il suo design starà sempre bene. Si adatta alla parte del petto e cade in una meravigliosa piega che enfatizza ancora di più il satinato di questo capo. Mango ha fatto centro nel creare un abito da invitata o protagonista, per meno di 60 euro.

Un abito stampato con schiena scoperta è sempre una buona opzione per qualsiasi evento. Questo abito è molto originale, con un blazer nero o bianco e dei tacchi alti, avremo successo in tutti i sensi. Essendo un abito lungo, con collo rotondo, possiamo indossarlo fino a quando l’autunno avanza, se il tempo rimane così caldo come in questi giorni. Investiremo poco più di 59 euro in questo capo.

Potrebbe essere un abito che entrerà a far parte della collezione di Valentino di questa stagione, ma fa parte delle novità di Mango. Il colore viola è uno dei classici che non passa mai di moda, quel collo, maniche e schiena è ciò che aggiunge un design che impressiona. Sinonimo di eleganza e stile, ci starà sempre bene questo abito, nessun evento ci resisterà.

Lo scollatura Bardot è una delle più favorevoli, per tutte le età, potrai indossare un tipo di capo che starà sempre bene. Quel degradé un po’ hippie si fonde perfettamente con un tipo di satinato che gli dà un brillante extra. Potrai procurarti un abito fantastico investendo il meno possibile, sono solo 69 euro. Con gli accessori giusti farai risplendere questo abito in un modo mai visto prima.

4.2/5 - (12 votes)