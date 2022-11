Mango : La roja americana che sta trionfando in televisione

È chiaro che le prese con un colore più vivo sono sempre ben accettate. In questo caso, ci troviamo di fronte alla americana roja che sta trionfando in televisione. In pochi giorni c’è una grande varietà di persone pubbliche che la stanno esaminando. Vediamo quali si possono acquistare nei negozi.Com’è il rosso americano che sta trionfandoPer esempio, abbiamo visto la presentatrice Nuria Roca a El Hormiguero con un blazer di questo colore. In questo caso, il valenciana apostó dalla ditta Laura Bernal, il cui modello si distingue per la sua botonadura dorata e le sue tasche oversize.

Questo grande successo fa sì che le marche preferite da tutti si trovino ai piedi del blazer roja. blazer di Mango, un modello di tejido fluido, di forma rettilinea, con corpo pico con solapa e solapa con muesca. Si tratta di una manga lunga, con le estremità abotonate, con chiusura a botola nella parte delantera.

I prodotti etichettati come Committed sono prodotti che sono stati confezionati con fibre e/o processi di produzione sostenibili, riducendo così il loro impatto ambientale. Il prezzo della catenina è di 79,99 euro, ed è disponibile in diverse altezze, anche se è vero che sono poche e per questo è importante dare un’occhiata se si desidera ottenerle in questo momento. Es de Venca Tra le sue caratteristiche: manico solapa, impugnatura larga, chiusura con bottone, coppe affusolate sul davanti, costadillos che definiscono la figura e apertura centrale sul retro per il vostro comfort. È realizzato al 100% in poliestere, con un tessuto elastico composto al 96% da poliestere e al 4% da elastan, ed è disponibile in rosso e nero, in modo da poter scegliere e portare con sé colori diversi per ogni giorno. Il prezzo è di 32,99 euro nelle taglie da 38 a 48, Sono sicura che vi sarà molto facile abbinare il blazer rosa ai pantaloni dello stesso colore e anche quando dovete andare con i vostri amici e la vostra famiglia, perché è un look molto informale che ci piace dare a tutti voi.Si può notare che indossano anche pantaloni neri, che sono quelli indossati da Nuria Roca nei suoi vari programmi. È anche possibile indossare pantaloni di colori diversi, sia corti che larghi, come il midi.