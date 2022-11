Mango: la capsule collection in collaborazione con Camille Charriere è disponibile!

Mango ha presentato una nuovissima capsule collection in collaborazione con la bellissima Camille Charriere.Buone notizie per gli appassionati di moda. La capsule collection di Mango in collaborazione con Camille Charriere è ora disponibile. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z!

Mango uno dei marchi preferiti dalle fashioniste

Non è più un segreto. Mango è diventato uno dei marchi più popolari nel mondo della moda. Come Zara, Bershka e H&M. Il motivo? Quest’ultimo è costantemente per offrire pezzi ultra-trendy. Questi articoli sono spesso ispirati alle creazioni delle più grandi case di moda.

Recentemente, Mango ha presentato una giacca sublime, ideale per il freddo. Un’insolita giacca a vento corta rossa da acquistare con urgenza in vista delle feste di fine anno. Disponibile nelle taglie dalla XXS alla XXL, questa piccola meraviglia si adatta a tutti i tipi di corpo. Il riferimento è 37017716.

Il prezzo? Meno di 70 euro. Infatti, per questo piumino trapuntato si pagano solo 69,99 euro. Questo pezzo appartiene alla collezione Committed. Questo significa che si tratta di un prodotto che viene realizzato “con fibre e/o processi produttivi sostenibili, riducendo così il loro impatto sull’ambiente”.

“L’obiettivo di Mango è sostenere l’implementazione di pratiche più rispettose dell’ambienteaumentare il numero di capi sostenibili nella sua collezione”.il sito web afferma che.

Ma non è tutto! Oltre ai cappotti, anche Mango è pronto per la festa. In effetti, il catalogo del marchio comprende ora una serie di capi da sera. Proprio così! Natale e Capodanno si avvicinano rapidamente. È quindi il momento di trovare la perla rara per fare scalpore nel grande giorno. Stopandgo vi parla dei nuovi prodotti Mango.

Una capsule collection in collaborazione con Camille Charrière

Come potete vedere, Mango si sta impegnando a fondo per soddisfare gli amanti della moda. E proprio come Zara e i suoi rivali, il marchio spagnolo collabora con le celebrità.

L’ultima? Camille Charriere. Intervistata dalla rivista Elle, Justicia Ruano, responsabile del design femminile di Mango, ha recentemente rivelato: “Camille Charriere ha questo modo di indossare abiti festivi in modo molto informale. In questo modo, è completamente in linea con il DNA di Mango.

Se siete amanti degli outfit chic e festosi, troverete sicuramente qualcosa di vostro gradimento. È possibile trovare un grazioso abito lungo in rete trasparente con pietre ricamate.

Inoltre, è consigliabile scegliere un cappotto in un bel colore bianco sporco con collo in pelliccia sintetica. O un abito di velluto.

Tra gli abiti attillati, giacche da motociclista e altri top. Non c’è dubbio che la collezione Mango x Camille Charriere vi farà girare la testa.

Una cosa è certa: il marchio sta facendo tutto il possibile per soddisfare gli appassionati di moda. Resta da vedere chi sarà la prossima star a lavorare a fianco del gruppo. Una questione da seguire… E molto da vicino.