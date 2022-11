Mango: Jessica Alba si è innamorata di questi fantastici stivali di stagione!

Jessica Alba è una grande fan dei capi di Mango. Di recente, la star è stata vista indossare i nuovi stivali dell’azienda.

Jessica Alba è sempre stata un punto di riferimento per la moda. Di recente, la bella brunetta si è totalmente innamorata degli stivaletti stagionali di Mango. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z!

Mango al top per l’inverno

Non è più un segreto: come Zara e H&M, Mango è uno dei marchi preferiti dagli amanti della moda, tappa fissa di ogni giro di shopping che si rispetti. Con l’avvicinarsi della stagione invernale, sempre più clienti danno un’occhiata tra gli scaffali in cerca di ispirazione.

E non hanno torto. Mango ha fatto del suo meglio per soddisfare i suoi clienti fedeli. Se avete bisogno d un nuovo capospalla per affrontare la stagione fredda, è disponibile il cappotto in pelliccia a rilevo (codice articolo 37087712). Questo piccolo gioiello è disponibile in vari colori, marrone, bianco o rosso.

Sta a voi scegliere il look che volete adottare. Dalla taglia XXS alla XXL, questo capo Mango adatto a tutte le fisicità ha un prezzo di 119,99 euro.

Ma non è tutto! Oltre ad un cappotto incredibilmente confortevole, l’azienda invita a scoprire anche una splendida giacca in stile montone (referenza 37046706).

Disponibile nelle stesse taglie del modello precedente, avrete l’opportunità di adottare uno stile rock e di classe allo stesso tempo. E tutto questo tenendo il freddo lontano. Questo articolo di tendenza ha un prezzo di 99,99 euro.

Infine, probabilmente vi innamorerete del giubbotto biker con zip (referenza 37095951) a 79,99 euro: una creazione in puro stile biker il cui taglio dritto e corto dovrebbe fare la differenza. Grazie alle maniche lunghe e alla cerniera, la giacca può essere indossata comodamente. Un capo essenziale per la stagione.

Ma le novità di Mango non finiscono qui.

Jessica Alba adora questi stivaletti di Mango

Siamo tutti d’accordo: Mango si prende cura ei suoi clienti. Se noi comuni mortali siamo già fan sfegatati del marchio, anche numerose celebrità impazziscono per alcune creazioni dell’azienda spagnola.

Jessica Alba, infatti, non ha esitato un secondo ad acquistare gli stivaletti combinati con suola track (riferimento 37094398), disponibili nelle taglie dalla 36 alla 42 in écru o nero.

Secondo le informazioni riportate sul sito web di Mango, questi stivaletti di tendenza sono realizzati in 70% poliuretano e 30% banda elastica. La fodera è in poliestere, mentre la suola è in poliuretano e termoplastica.

Il prezzo di queste piccole meraviglie che dovrebbero garantirvi di tenere i piedi asciutti in questa stagione piovosa? Meno di 60 euro: 59,99 euro per questi stivali di tendenza che si abbinano a tutto!

Con i jeans, un abito o una gonna corta, questi stivaletti di Mango faranno un figurone. E sì, anche le più grandi star del cinema si innamorano dei prodotti dei marchi che noi tutti adoriamo. Non esitate quindi ad adottare lo stesso stile di Jessica Alba!