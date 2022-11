Mango ha l’abito perfetto per essere la star della vostra festa di Capodanno!

Tra poche settimane, migliaia di voi festeggeranno il nuovo anno! Per l’occasione, Mango ha ideato l’abito perfetto.

Tra poche settimane, le celebrazioni di fine anno saranno in tutto il mondo! Non fatevi prendere dal panico, Mango ha pensato a tutto. Se siete alla ricerca dell’abito perfetto per fare una dichiarazione, allora questo documento dovrebbe interessarvi. Stopandgo vi racconta tutto.

Il mango fa girare la testa alle teste coronate

Nel corso degli anni, Mango si è affermato con successo nello spietato mondo della moda! Lanciato negli anni ’80, il celebre marchio ha conquistato molto rapidamente le folle su scala internazionale.

Pertanto, i designer e i team di marketing navigano costantemente tra le ultime tendenze. Mentre si mostrano i vestiti al passo con i tempi… E ultra chic, naturalmente!

Innumerevoli star hanno scelto le creazioni di Mango! Come Selena Gomez, che di recente è stata avvistata con un cappotto Mango. il marchio a New York.

O Penelope e Monica Cruz, che hanno collaborato più volte. con l’etichetta spagnola. Anche le teste coronate non sono insensibili alle collezioni Mango!

Per le sue uscite ufficiali, Letizia di Spagna è stata vista innumerevoli volte indossare gli abiti del marchio. Abiti, giacche, pantaloni, tutto è stato indossato.

L’ex giornalista ama soprattutto i pezzi audaci. A differenza di lei, Kate Middleton rimane più classica quando si tratta di scelte di abbigliamento.

Ma da diversi anni la felice madre di tre figli non smette di deliziare la sua i suoi ammiratori con le sue lezioni di stile.

Si è ispirata a Meghan Markle? Alcuni addetti ai lavori di Windsor sostengono che la Duchessa di Cambridge si sia ispirata a Meghan Markle. Un cambio di guardaroba!

La moglie del principe William ha già fatto shopping da Mango. In ogni caso, sul web, un abito del gruppo ha avuto il merito di fare scalpore… La prova in immagine!

Questo abito scatena le passioni sui social network

Quest’anno, puntate i riflettori su pezzi glamour e chic per festeggiare il nuovo anno! Allora perché non innamorarsi di questo incredibile abito senza spalline?

Il suo piccolo plus: la scollatura a piumette che brufolo con brio il suo stile.

Mango fa centro con questa splendida creazione. La sera sarete gli unici a essere visti.

Un consiglio: osate! Per questa stagione, altri Anche le pepite di mango sono da scoprire subito.

Questo mese, molti clienti del marchio sono rimasti affascinati da una delle sue creazioni.

In effetti, la moda bohémien continua ad attrarre migliaia di seguaci. A e tutti gli altri abiti del marchio ha avuto il merito di fare scalpore.

Di colore borgogna e rifinito al ginocchio, ha tutto per piacere. È abbastanza caldo per le serate autunnali e invernali più miti.

E non è tutto! Potete anche indossare le scarpe che preferite: stivali o pompe… La scelta è vostra!

Inoltre, questo abito presenta maniche lunghe leggermente a sbuffo e una scollatura elegante. Inoltre, con la vostra taglia sarà anch’essa caratterizzata da eleganza.

Disponibile ovviamente in XXS o XL! Il mango non presenta alcuna morfologia a lato. Allora, siete conquistati?