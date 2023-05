Mango ha il vestito nero svasato con scollatura posteriore aperta e super elegante

Se pensi che il nero non sia un colore adeguato da indossare in estate, appena vedrai questo vestito della nuova collezione di Mango cambierai idea perché è ideale per questa stagione dell’anno. Un vestito comodo, fresco, versatile e super stiloso, che puoi indossare sia con sandali bassi con cinturino per andare in spiaggia che con sandali con tacco e plateau per uscire la sera.

Il nuovo vestito nero di Mango

Realizzato al 100% in cotone, è un vestito a linea evasé con vari dettagli che lo rendono il capo più speciale che avrai nel tuo guardaroba: la schiena aperta, la gonna svasata e la chiusura a fiocco sul collo.

In particolare, lo scollo sulla schiena è una delle tendenze più virali della stagione, quindi è un vestito per essere alla moda e spopolare nello street-style. Puoi mostrarlo senza preoccupazioni scegliendo semplicemente la biancheria intima adeguata.

Puoi utilizzare le classiche coppe adesive per il seno. Tuttavia, per funzionare, devono verificarsi due condizioni: che il tuo seno non sia troppo grande e che tu non sudii molto. Puoi anche scegliere un reggiseno specifico per questo tipo di capi, che ha delle fasce più lunghe da legare quasi in vita senza far vedere nulla.

Non è affatto facile trovare un vestito che stia così bene a donne di tutte le taglie e di tutti i tipi di corpo, quindi siamo molto felici di aver trovato questo vestito. Lo scollo a V è un dettaglio perché allunga e slancia visivamente la silhouette e, inoltre, valorizza il seno.

Abbiamo infinite opzioni per abbinare il vestito con stile. Per un look quotidiano, come propone Mango, possiamo scegliere dei sandali dallo stile minimal con cinturino. Ideale per combattere il caldo tipico dell’estate sfoggiando stile.

Una delle cose che ci piace di più di questo vestito è la sua versatilità, quindi possiamo anche abbinarlo con dei sandali con tacco e plateau per uscire a cena e fare un giro per locali. Un total black look è una grande scelta per questo tipo di occasioni.

Il vestito è disponibile nel negozio online di Mango per 39,99 euro in una vasta gamma di taglie, dalla XS alla L. La spedizione a domicilio è gratuita per ordini superiori a 30€.

