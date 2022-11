Mango e Zara, i pantaloni per prepararsi al 2023!

Con l’avvicinarsi dell’anno nuovo, marchi di abbigliamento come Mango e Zara propongono dei sublimi pantaloni lucidi.

Mango e Zara hanno entrambi lanciato dei pantaloni svasati che saranno perfetti per la notte di Capodanno. Con questi, potete essere certi di non passare inosservati. Stopandgo spiega tutto dalla A alla Z!

Pantaloni di tutti gli stili da Mango e Zara

Con l’arrivo del fresco, i rivenditori di abbigliamento optano per outfit più coperti. I pantaloni sono sotto i riflettori.

Quindi, sia da Mango che da Zara, troverete pantaloni di tutti gli stili, tagli e colori. È difficile non trovare qualcosa che vi piaccia.

E la parte migliore è, ovviamente, il prezzo. I pantaloni hanno prezzi accessibili e potete essere certi di conservarli per molti anni.

Ad esempio, poco tempo fa Mango ha proposto un paio di pantaloni verdi che hanno avuto un vero e proprio successo. Anche Kate Moss ha ceduto al loro fascino.

Zara, dal canto suo, ha optato per jeans bootcut molto eleganti, perfetti per il nuovo anno. A proposito del 31 dicembre 2022, ci sono molte opzioni presso Mango o Zara.

La sera del 31 dicembre le temperature sono basse. Detto questo, è comunque necessario un outfit che si distingua dal resto della giornata.

Ecco perché i pantaloni svasati e le paillettes sono tornati sugli scaffali di entrambi i negozi. E a prezzi piuttosto accessibili.

Pantaloni svasati per Capodanno

I pantaloni svasati tornano di tendenza quest’inverno. I pantaloni svasati hanno una vestibilità aderente alle cosce e sono svasati alle caviglie. Questi pantaloni possono essere sia chic che casual.

Zara e Mango si sono lanciati in questa tendenza. I loro pantaloni sono scintillanti e quindi perfetti per il nuovo anno.

I pantaloni di Zara sono molto sottili, neri e soprattutto scintillanti da cima a fondo. Molto chic e comodi, saranno perfetti con i tacchi.

Inoltre, saranno venduti a €49,95: a questo prezzo sarebbe un peccato lasciarseli sfuggire. Detto questo, Mango offre anche alcune cose molto belle.

Sì, è così, il marchio ha optato per un paio di pantaloni un po’ più classici. I pantaloni sono tutti neri ma hanno uno spacco ai piedi.

Molto elegante, renderà ogni vostro outfit più memorabile. Inoltre, è venduto alla modica cifra di €22,99.

Per la vostra festa di Capodanno non dovrete più preoccuparvi del vostro abbigliamento. Un paio di questi pantaloni con un bel top e dei tacchi e sarete pronte a ballare tutta la notte.

E per la scelta delle scarpe, non si deve guardare molto lontano. Zara ha quello che fa per voi. Quindi non esitate e recatevi nel negozio Zara o Mango più vicino a voi!

Se desideri essere informato su altre offerte come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!