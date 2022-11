Mango è orgoglioso di presentare questo abito fluente con stampa animalier che valorizzerà la vostra figura!

Non potrete non innamorarvi di questo nuovo abito fluido con stampa animalier proposto dal gigante spagnolo Mango.

Mango ha appena presentato questo nuovo abito fluente con stampa animalier che è un successo per gli appassionati di moda. E presto capirete perché!

Mango svela l’abito più caldo dell’inverno

Siete stanchi delle giornate grigie e fredde che continuano ad arrivare? Siete alla ricerca di un abito che porterà un tocco di gioia Porterà un tocco di allegria e buonumore alla vostra giornata? Non cercate oltre, abbiamo trovato l’articolo che fa per voi!

Grazie al marchio spagnolo Mango, che ha pensato proprio a tutto, abbiamo appena trovato Il nuovo pezzo che è già di gran moda sul web. L’abito che stavate aspettando è uno dei nuovi arrivi del marchio.

Ma non si tratta di una collezione qualsiasi! È un abito disegnato da Camille Charriere. Uscito giovedì 3 novembre, proviene dall’associazione Collaborazione Camille x Mango.

Questo abitino con stampa animalier ha sedotto le amanti della moda fin dall’inizio! Con la sua coppia dritta, fluida ed elegante e la sua stampa, come si fa a non soccombere?

Facile da indossare, sarà un successo ovunque andiate. Per una riunione di squadra, una lezione, una serata con gli amici o persino un appuntamento, vi farà sentire a casa. Garantirà un look casual e chic.

Poiché a Camille Charriere piace giocare con i materiali, anche il tessuto di questo abito è stato scelto con cura! È un tessuto satinato e fluido che lo compone con una stampa leopardata. Ci piace anche la sua scollatura e la sua schiena nuda! Cosa si può chiedere di più?

Disponibile in negozio o sul sitoMango eshop a 79,99 euroNon aspettate a comprarlo! E sì, potrebbe andare molto velocemente! Senza contare che i pezzi della collezione Camille x Mango sono in edizione limitata…

Camille Charriere presenta una collezione molto festosa

Questo abito fluente con stampa leopardata non è solo ideale per la vita di tutti i giorni. Uscire per fare festa? Sarà perfetto per ballare tutta la notte.

Infatti, Camille Charriere ha voluto immaginare pezzi che potessero essere indossati nella vita di tutti i giorni così come per le feste. In un’intervista per Gala, l’influencer francese ha confidato: “Quindi io ha creato una “collezione vacanze”. Non è solo per le feste. Include ancora pezzi che si possono indossare durante il giorno, ma fondamentalmente tutto si fonde insieme. Vivo a Londra da quando avevo 25 anni, ho adottato questo modo di pensare”.

Traboccante di gioia, aggiunge anche di aver ” uVoglia di anni ruggenti nel 2000di divertirsi, di lasciare da parte gli abiti sobri e avvolgenti, di fare baldoria… “La scommessa della giovane donna ha dato i suoi frutti, visto che la nuova collezione con Mango è già un grande successo!

E per indossare questo sublime abito leopardato, tutto è possibile ! È impossibile sbagliare look quando lo si indossa. Per un look rock, indossate un paio di stivali, una giacca di pelle e un cappello di lana. Hai un appuntamento? Per un look chic, indossatela con scarpe da ginnastica e un blazer. Per una giornata classica, optate per un paio di scarpe da ginnastica bianche e un maglione a collo alto abbinato.

Come questo modello è lungo, quindi si può facilmente indossare per tutti i tipi di eventi!