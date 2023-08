Mango dà il benvenuto all’autunno con dei mocassini in pelle che ti faranno innamorare.

Ancora stiamo godendo delle vacanze estive, ma i marchi stanno già lanciando le loro nuove collezioni per l’autunno, quindi dobbiamo stare aggiornati per non perderci niente. Mango è uno di questi marchi, e questa settimana ci ha sorpreso con dei nuovi mocassini in pelle ideali per tornare in ufficio. Una calzatura elegante e comoda allo stesso tempo che diventerà protagonista di tutti gli stili.

I nuovi mocassini di Mango per l’autunno

Negli ultimi anni, questa calzatura si è affermata come la preferita dagli esperti di moda negli outfit di mezza stagione. Se non ti sei ancora unito a questa tendenza, ora puoi farlo con questo design in linea con l’estetica ‘preppy’ a cui si sono iscritte molte fashioniste.

I mocassini sono una calzatura comoda, intramontabile e versatile che sarà di grande attualità in autunno. Una buona parte del loro successo risiede nel protagonismo che alcune case di moda gli hanno dato in passerella, reinventandone l’uso togliendoli dagli outfit formali più classici e puntando su combinazioni più audaci.

Questo permette di creare ogni tipo di look per fare sfoggio dei mocassini nello street-style. Mango ha lanciato la versione più classica, con punta tonda e dettaglio del nastro. Sono realizzati al 100% in pelle naturale, quindi sono un ottimo investimento a lungo termine.

La pelle naturale è molto più morbida e flessibile rispetto ad altri materiali sintetici, quindi i mocassini si adattano facilmente a tutti i tipi di piedi. La traspirabilità è un altro dei benefici offerti dalla calzatura in pelle, evitando fastidi e cattivi odori.

Pensa a tutte le opzioni che hai per abbinare i nuovi mocassini in pelle di Mango come se fossi un esperto di moda. Il denim sarà ancora di tendenza in autunno, quindi per andare in ufficio puoi creare un look impeccabile con una gonna midi in denim, una camicia bianca e un gilet di maglia.

Puoi anche scegliere l’opzione più classica di un completo pantaloni e giacca con camicia. Se vuoi rischiare un po’ senza uscire dall’outfit più formale, scegli un completo in un colore vivace, come il rosa o l’arancione.

I mocassini sono disponibili sul negozio online di Mango al prezzo di 69,99 euro e, almeno per ora, sono disponibili in tutte le taglie, dalla 35 alla 40.

