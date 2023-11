Mango: un organizer per l’ufficio a meno di 13€!

Il gigante del prêt-à-porter Mango ha appena presentato un organizer per l’ufficio ad un prezzo mini.

Questo nuovo pezzo di Mango è perfetto per il lavoro. Il gigante spagnolo propone una soluzione a basso costo che vi permetterà di organizzarvi al meglio. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Mango si prepara all’inverno

Quest’inverno, Mango ha deciso di fare le cose in grande. Infatti, il marchio di abbigliamento ci ha proposto una nuova collezione che ha riscosso un grande successo già a novembre. Anche le dive sono rimaste conquistate da alcuni capi di Mango.

Selena Gomez, per esempio, si è innamorata di un cappotto firmato Mango: la cantante è stata avvistata in un abito classico abbinato ad un trench lungo nero di Mango, il pezzo perfetto per l’autunno.

Tuttavia, non è l’unica star ad essersi innamorata di un capo Mango. Persino Kate Middelton non ha rinunciato ad un elegante abito in maglia. Per questo outfit, la Principessa del Galles ha aggiunto una cintura nera con una grande fibbia. Una combinazione di grande gusto. Infine, il pezzo molto chic non costa più di 40€. Un ottimo affare.

Infine, il marchio spagnolo offre una selezione di bellissimi stivali per l’inverno. Così, per prepararsi al freddo in arrivo, Mango presenta un’ampia gamma di calzature: stivali alti, stivali foderati, con o senza tacco, ce n’è per tutti i gusti.

Con le festività che si avvicinano rapidamente, è anche il momento di procurarsi degli abiti da sera. Da Zara e Mango potete acquistare gli abiti migliori per le feste.

Ma il freddo e le feste non sono le uniche cose che scandiscono le nostre giornate invernali: la maggior parte di noi lavora ancora e Mango lo sa bene. Ecco perché il marchio di moda ha lanciato la sua speciale collezione con accessori dedicati al mondo del lavoro. Stopandgo vi racconta di più!

Un organizer per il lavoro ad un prezzo mini

Niente più fogli sparsi e penne perse in ufficio! Mango ha appena presentato un organizer da ufficio ideale per chi ha la testa per aria. La proposta di Mango è molto pratica e permette di conservare molti documenti che vi saranno utili.

In ufficio non è raro dimenticare fogli, quaderni o addirittura documenti importanti. Grazie a questo organizer per ufficio di Mango non avrete più scuse.

Realizzato in tessuto effetto feltro grigio, l’organizer misura 32 cm di lunghezza e 20 cm di altezza, uno spazio sufficiente per il vostro blocco note preferito. Un altro aspetto positivo è che questo pezzo forte di Mango potrà essere acquistato al modico prezzo di 12,99 euro.

Le dimensioni sue ridotte non permettono di trasportare un computer. Tuttavia, il sito web di Mango assicura che un piccolo tablet può essere inserito nella tasca centrale.

Nella stessa gamma, Mango offre anche un organizer per documenti e un astuccio per matite. Questi pezzi sono ideali per lavorare bene. Non perdeteveli!