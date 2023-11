Mango propone 3 abiti a prezzi mini che sono perfetti per mostrare le vostre curve!

Mango svela 3 abiti pazzeschi che esalteranno le vostre curve! Disponibili presso Mango Outlet, sono a prezzi mini!

Questo mese da Mango, gli appassionati di moda non rimarranno delusi. gli appassionati di moda saranno in fibrillazione. Il marchio presenta infatti 3 abiti perfetti per mettere in mostra le proprie curve!

Mango si adatta a tutte le silhouette

Avete ancora un un piccolo spazio nel vostro camerino ? Dovete farlo, perché Mango ha appena presentato 3 nuovi abiti che vi faranno innamorare!

Spesso è difficile trovare l’abito perfetto. Sai, quel vestitino che ti sta bene, in cui ti senti a tuo agio e che è in voga al momento…

Questa ricerca è ancora più difficile da fare per le persone altes. E sì, purtroppo non tutti i marchi vendono abbigliamento plus size.

Fortunatamente, per questo inverno, possiamo contare sull’azienda spagnola. Il mango ha davvero mettere i piatti piccoli in quelli grandis e ci propone abiti di taglie forti ideali per mettere in risalto le vostre curve.

Il famoso marchio di prêt-à-porter, ben noto agli appassionati di moda, delizia gli internauti con questi nuovi modelli! E mentre gli abiti più belli ci fanno già fare bella figura, Mango li ha messi in vendita a un prezzo mini su Mango Outlet.

È impossibile non innamorarsi di il vostro prossimo shopping Quindi… vi sveliamo i 3 preferiti dalla redazione… 3 modelli che valgono la pena di essere indossati e che vi permetteranno di creare outfit pazzeschi!

3 abiti ideali per la stagione

Per iniziare con un basic, Mango propone un little black dress davvero perfetto. Articolo Un must del vostro guardarobaQuesto modello è un abito midi dal taglio dritto.

Amiamo tutto soprattutto il suo tessuto molto leggeroHa un’arricciatura in vita e un dettaglio sullo scollo a V. Con le sue maniche lunghe, si abbina perfettamente a tutti i vostri look invernali.

Cosa c’è di speciale in questo abitino nero? In realtà sembra un set di due pezzi. Da lontano, sembra più una gonna e un maglione molto elegante.

Disponibile da XL 1 a XL 4 da Mango Outlet, costa solo 22,99 euro. Un prezzo molto interessante!

Siete alla ricerca di un abito con stampe ? Non preoccupatevi, anche Mango ha appena presentato una vera e propria pepita, la nostra seconda preferita.

Questo modello farà la differenza nei vostri outfit. Questo fluente abito midi con stampa animalier e taglio dritto, collo rotondo, maniche lunghe con polsini elasticizzati, chiusura al collo con bottoni e fodera interna.

Ma non è tutto! Il marchio spagnolo ci dice che questo pezzo è etichettato come “Engagés”. Fa quindi parte del progetto ” prodotti realizzati con fibre e/o processi produttivi sostenibili, riducendo così il loro impatto ambientale. L’obiettivo di Mango è quello di sostenere la lo sviluppo di pratiche più rispettose dell’ambienteaumentare il numero di capi sostenibili nella propria collezione. “

Venduto a soli 19,99 euroNon esitate a comprarlo! Sarà perfetto con un paio di scarpe da ginnastica o di stivali.

E per il nostro ultimo preferito, abbiamo trovato l’abito perfetto per le festività. Glamour e sofisticato, Questo abito in rete e lurex ha tutto.

Ci piace soprattutto il suo taglio vantaggioso e i suoi dettagli scintillanti che fanno la differenza. Per non parlare del suo prezzo: 37,99 euro.