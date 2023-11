Mango presenta un abito sublime adatto a tutti i tipi di corpo!

L’inverno sta arrivando, ma gli abiti sono ancora fuori con Mango che ci propone un modello unico che accontenta tutte le silhouette!

Per risvegliare il vostro look quest’inverno, Mango presenta un abito da indossare senza restrizioni. Scoprite questo pezzo molto femminile che ha anche il vantaggio di adattarsi a tutte le silhouette. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Un look di punta quest’inverno con Mango

Amate la moda? E volete sempre apparire al meglio in ogni situazione? Allora benvenuti a Mango!

Con il marchio di prêt-à-porter, non c’è che l’imbarazzo della scelta quando si tratta di vestirsi a proprio piacimento dalla testa ai piedi. Abiti, pantaloni, scarpe, accessori… Il marchio ha tutto ciò che serve per soddisfare tutte le fashioniste.

Al momento, sono ovviamente i capi più caldi a essere in voga da Mango. Mentre le temperature si abbassano in tutta la Francia, gli eterni piumini e altri cappotti sono tornati sugli scaffali.

Molte appassionate di moda si sono già innamorate di i vari pezzi di pelliccia che si trovano nel negozio.

Che siate amanti dei montgomery o dei cappotti in stile aviatore, troverete sicuramente qualcosa di adatto a voi nelle nuove collezioni del marchio spagnolo.

Ma solo perché è arrivato l’inverno non significa che dobbiamo abbandonare i nostri amati vestitini e riporli nell’armadio. Se il tempo lo permette, non esitate a sfruttarne alcuni.

Anche i nostri abiti saranno i protagonisti di questo fine anno per festeggiare la vigilia di Natale. Per Natale o per Capodanno, ci proviamo per questo pezzo glamour di Mango che ci assicureranno un aspetto piacevole come quello che ci sentiamo.

L’abito preferito della stagione

Ma questo non è l’unico modello per il quale la redazione di Stopandgo ha avuto una recente cotta. In effetti, un altro abito ha attirato la nostra attenzione in questi giorni presso il marchio.

Questo abito è davvero bello. Prima di tutto, ci è piaciuto il suo tessuto fluido, decorato con un graziosa stampa di ispirazione anni ’60.

Ci è piaciuto particolarmente anche il taglio avvolgente di questo abito Mango, che lo rende molto facile da indossare. In effetti, questo pezzo non vincola il corpo, né i movimenti.

È adatto a molte figure.. Con il vantaggio di un effetto pancia piatta che rassicurerà le fashioniste che hanno un complesso per le loro piccole protuberanze.

È impossibile non lasciarsi sedurre da questo abito in raso di Mango. Un pezzo che può essere indossato in tutte le occasioni. Con una leggera preferenza per la sera, quando si tratta di avere un impatto!

Ai piedi, vorremmo abbinare questo abito con un bel paio di décolleté colorate per seguire lo spirito di questo abito fresco.

Perché no queste scarpe ispirate a quelle indossate da Carrie Bradshaw nella serie cult “Sex and the City”? Ecco un duo che dovrebbe andare bene insieme nel nostro guardaroba!