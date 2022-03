Manchester United vs. Tottenham: streaming in diretta Premier League, canale TV, come guardare online, quote

Sabato il Manchester United dà il benvenuto al Tottenham all’Old Trafford per un’enorme resa dei conti della Premier League poiché entrambi mirano a spingersi verso i primi quattro. Il posto è attualmente occupato dall’ardente Arsenal, con il Manchester United indietro di un punto ma con altre tre partite giocate. Il Tottenham torna tre, anche con una partita in più. Con meno occasioni per recuperare, qui la pressione è alta, con il vincitore in ottima forma, mentre un pareggio fa ben poco per entrambi.

Ecco le trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data : sabato 13 marzo | Volta : 12:30 ET

: sabato 13 marzo | : 12:30 ET Posizione : Old Trafford — Manchester, Inghilterra

: Old Trafford — Manchester, Inghilterra Trasmissione in diretta: Pavone

Pavone Probabilità: Uomo. Uniti +140; Disegna +240; Tottenham +195 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Uomo unito: Dopo aver perso lo scontro con il Manchester City, la superstar del Manchester United Cristiano Ronaldo dovrebbe tornare, secondo l’allenatore Ralf Rangnick. Ronaldo aveva dovuto affrontare un problema all’anca tornando ad allenarsi giovedì. Anche il compagno d’attacco Edinson Cavani è tornato dopo aver saltato sei partite consecutive a causa di un infortunio.

Tottenham: Cristian Romero sembra destinato a giocare, mentre Japhet Tanganga (ginocchio) e Oliver Skipp (inguine) hanno saltato otto partite ciascuno a causa di un infortunio. In termini di forma, questo gioco arriva in un buon momento, ma a causa dell’incoerenza. Hanno battuto il Manchester City al primo posto il mese scorso, ma poi hanno perso contro Burnley, ultimo posto. Il lato positivo è che hanno segnato nove gol nelle ultime due partite di Premier League e solo un gol subito nelle ultime tre.

Predizione

Harry Kane porta gli Spurs in vantaggio, ma Anthony Elanga arriva con un pareggio cruciale per salvare un punto. Scegliere: Manchester United 1, Tottenham 1