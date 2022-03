Manchester United vs Tottenham Hotspur: come guardare online, informazioni in diretta streaming, tempo di gioco, canale TV

La Premier League torna in azione sabato mentre due squadre si sfidano per gli importantissimi posti in Champions League.

Chi sta giocando

Tottenham Hotspur @ Manchester United

Record attuali: Tottenham Hotspur 14-9-3; Manchester United 13-7-8

Cosa sapere

Il Manchester United si è occupato degli affari contro il Tottenham Hotspur in trasferta nel precedente incontro delle squadre lo scorso ottobre e cercherà di fare la stessa cosa all’Old Trafford. Si affronteranno sabato alle 12:30 ET. Il Tottenham entrerà impettito dopo una vittoria, mentre i Red Devils inciamperanno dopo una sconfitta.

La partita tra Man United e Manchester City di domenica non è stata uno scoppio totale, ma con il Man United che è caduto 4-1 in trasferta, è stato dannatamente vicino a trasformarsi in uno.

Nel frattempo, il Tottenham è salito sul tabellone contro l’Everton lunedì, ma l’Everton non ha mai seguito l’esempio. Gli Spurs hanno ottenuto una clamorosa vittoria per 5-0 sull’Everton in casa. La gara è stata praticamente decisa dal primo tempo, quando il punteggio era già arrivato a 3 a zero.

I Red Devils sono 13-7-8 (47 punti) e il Tottenham è 14-9-3 (45 punti), quindi se il Tottenham vince supererà il Man United in classifica.

Come guardare

Chi: Manchester United contro Tottenham Hotspur

Manchester United contro Tottenham Hotspur Quando: Sabato alle 12:30 ET

Sabato alle 12:30 ET Dove: Old Trafford

Old Trafford TV: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Manchester United +140; Disegna +240; Tottenham +195

Storia della serie

Il Manchester United ha vinto sei delle ultime 11 partite contro il Tottenham Hotspur.