Manchester United vs Norwich City: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Non sono sicuro che ci sia una squadra più imprevedibile in Premier League del Manchester United. Da quando ha sconfitto il Tottenham, lo United è uscito dalla Champions League grazie all’Atletico Madrid, ha pareggiato il Leicester City e ha perso contro l’Everton. Questo è tutto da una parte che deve entrare tra le prime quattro per assicurarsi di poter reclutare giocatori durante l’estate.

Affronteranno il Norwich City dopo una vittoria contro Burnley per porre fine a una lunga serie di vittorie consecutive. Ancora radicate in fondo alla classifica, le Canarie hanno concesso più gol a sei delle ultime otto avversarie che hanno affrontato solo con Brighton e Burnley che non hanno trovato il fondo della rete. Ralf Rangnick spera di poter usare questa come un’opportunità per dare il via al suo attacco poiché, nonostante la formazione costellata di stelle, questa squadra dello United non è stata in grado di segnare gol.

Mentre il tempo di Ralf Rangnick alla guida della squadra probabilmente volge al termine, lo United darà il via per tornare in Europa o le cose dovranno aspettare il prossimo anno?

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : sabato 16 aprile | Tempo : 10:00 ET

: sabato 16 aprile | : 10:00 ET Posizione : Old Trafford — Manchester, Inghilterra

: Old Trafford — Manchester, Inghilterra TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Stati Uniti | fuboTV (prova gratis) Probabilità: Manchester United -410; Disegna +490; Norwich City +1200 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Manchester United: Luke Shaw salterà comunque la partita, ma Rangnick potrebbe ottenere potenziamenti se i centrocampisti si riprenderanno durante la settimana. Raphael Varane e Scott McTominay hanno saltato la partita contro l’Everton a causa di un infortunio e Fred è stato eliminato a soli 36 minuti con quello che sembrava un infortunio all’inguine. Un perno di centrocampo di Paul Pogba e Nemanja Matic con due partite separate solo da tre giorni non sarà quello che il dottore ha ordinato se gli altri centrocampisti non si riprenderanno.

Città di Norwich: Dean Smith potrebbe anche avere un trio di ritorni con Przemyslaw Placheta, Billy Gilmour e Josh Sargent tutti in piena forma. Probabilmente nessuno avrà un grande impatto, ma Sargent sarebbe bello vedere come incombono ancora domande su chi potrebbe iniziare come attaccante per la squadra nazionale maschile degli Stati Uniti con la Coppa del Mondo all’orizzonte. Sargent è caduto ai margini della foto dell’USMNT ma senza attaccanti che si fanno avanti, un buon finale di stagione lo riporterebbe subito nel mix.

Predizione

Bruno Fernandes tornerà al suo meglio come bullo flat track e lo United aumenterà il punteggio a Norwich. Scegliere: Manchester United 3, Norwich City 0