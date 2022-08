Manchester United vs Liverpool: Erik ten Hag deve tornare alle origini all’Old Trafford o affrontare più umiliazioni

Sarebbe giusto dire che la grande rivalità settentrionale del calcio inglese negli ultimi tempi è stata un po’ unilaterale. Solo due di Quello del Manchester United ultimi 15 incontri con Liverpool li hanno visti emergere vittoriosi. Gli scontri della scorsa stagione in Premier League sono stati vinti con un margine complessivo di 9-0 contro la squadra di Jurgen Klopp, e in entrambe le partite avrebbe potuto essere peggio. Mohamed Salah ha segnato tanti gol all’Old Trafford la scorsa stagione Marco Rashford, Jadon Sancho e Anthony Martial messi insieme.

Con quella storia recente, l’asticella è così bassa per Erik ten Hag nel suo primo incontro competitivo con il Liverpool che anche il tipo di faceplant come prestazione che la sua squadra ha fornito nelle prime due partite di campionato potrebbe costituire un progresso. Beh, forse non la partita del Brentford.

L’ex allenatore dell’Ajax affronta quella che è stata, sulla carta, la prima grande prova del suo mandato con poco prezioso che potrebbe desiderare. Il giocatore per dettare il gioco dalla base di centrocampo non è arrivato; invece di un facilitatore lo sono avanza per mettere al sicuro uno dei migliori cacciatorpediniere del gioco a Casemiro, pagando a un trentenne uno degli stipendi più generosi dell’Old Trafford per i prossimi cinque anni. Il brasiliano non sarà tesserato in tempo e salvo il rientrante Anthony Martial non c’è cavalleria in arrivo. Come direbbe Rick Pitino, “Cristiano Ronaldo non sta varcando quella porta”. Solo, goffamente, una sua versione l’ha fatto, e, dopo non aver fatto molta differenza, ha ribaltato lo stile di Abe Simpson, tentando di uscire con la forza dal club non appena è arrivato. Ten Hag dovrà accontentarsi di quello che ha.

Quei giocatori, più alcuni che hanno lasciato quest’estate ma potrebbero essere selezionati se fossero ancora nel nord-ovest, la scorsa stagione hanno offerto un progetto su come non giocare contro il Liverpool. Ad entrambe le estremità del campo si è trattato di pressione. In attacco era un’incapacità di gestire l’intensità che veniva loro applicata, e dall’altra parte, un approccio casuale per riconquistare la palla non ha fatto altro che lasciare gli oceani a Thiago e compagnia per nuotare.

Il Liverpool è abbastanza bravo da arrivare lunedì all’Old Trafford, anche nella sua forma contorta dagli infortuni, portando l’eccellenza tecnica per giocare attraverso difese ben organizzate. Anche se lo United avesse miracolosamente fatto bene, la squadra di Klopp potrebbe comunque punirli, come è successo nel secondo dei quattro gol subiti nella sconfitta per 4-0 ad Anfield la scorsa stagione. La terza difesa di Ralf Rangnick non ha funzionato per la maggior parte della partita, ma in questa occasione gli ospiti hanno mantenuto la loro forma e hanno costretto un gioco costruito sulla fascia destra per essere riciclato fino a Joel Matip. Poi due passaggi incisivi dal difensore centrale, una delicata clip di Sadio Mane e Salah fa rotolare la palla David de Gea.

Tuttavia, la maggior parte dei gol subiti dallo United provenivano dalla sorta di inadeguatezza di base che ha caratterizzato il primo che ha segnato all’Old Trafford, una cavalcata di errori che avrebbe richiesto a Hercule Poirot di risalire alla sua causa principale. Bruno Fernandes ha premuto Alisson, ma è uno sforzo disperato; quando la palla arriva ad Andrew Robertson, Aaron Wan-Bissaka è stato redatto in campo.

Wan-Bissaka viene tirato in campo per pressare Robertson ma non riesce ad arrivarci abbastanza velocemente da impedirgli di giocare un passaggio Wyscout/Sky Sports



È qui che iniziano a manifestarsi i piccoli problemi. Wan-Bissaka potrebbe essere un po’ più vicino ma il vero problema è sia lui che Scott McTominay stanno bloccando lo stesso passaggio interno per Robertson. Nessuno sta coprendo lo spazio in fondo alla destra dello United, che Diogo Jota trascina Victor Lindelof oltre a.

Un altro passaggio in campo da Jota e Liverpool ha numeri che segnano in avanti alla difesa dello United Wyscout/Sky Sports



Da qui la scritta è sul muro e i giocatori dello United danno l’impressione di saperlo. Naby Keita irrompe in campo mentre artisti del calibro di Fred, Mason Greenwood e Cristiano Ronaldo deambulano verso la linea di metà campo. L’attacco del Liverpool si sta muovendo come un unico organismo; nessuno in rosso ha pensato di reagire a quell’unico momento in cui Robertson ha rotto la stampa.

Mentre Keita carica, c’è anche un’altra opzione per lui sulla sovrapposizione con Alexander-Arnold che guadagna terreno davanti a Greenwood Wyscout/Sky Sports



Anche se Shaw fosse in qualche modo riuscito a passare da Salah a Keita, quando il passaggio è stato giocato cos’altro avrebbe potuto fare? Fred, Wan-Bissaka e Mason Greenwood hanno appena iniziato a correre mentre il Liverpool si allontana da loro.

Questa è stata la storia dello United senza palla per un’era, un “oh dearism” che riflette una squadra la cui fiducia nel piano è stata respinta. Il primo giocatore della stampa potrebbe capire cosa fare, il problema è se la cognizione continua lungo la linea in modo che i giocatori sappiano come reagire quando la linea iniziale viene interrotta. Troppo spesso nelle ultime stagioni, e non solo nelle partite del Liverpool, la stampa dello United è stata sparpagliata, più lupi solitari del branco che cacciava la sua preda.

Ciò significa che le opportunità possono farle passare. Ad Anfield è ancora una volta Fernandes a fare pressione, ma senza l’appoggio del resto della prima linea. Lui costringe Virgilio van Dijk per giocare un retropassaggio davanti ad Alisson, il cui tocco pesante offre al nazionale portoghese una mezza possibilità di intaccare la palla.

Mentre Fernandes forza un errore ad Alisson, i suoi compagni di squadra fanno poco per sfruttare la situazione Wyscout/Premier League



Dietro di lui Marcus Rashford e Wan-Bissaka sono al massimo osservatori interessati a questa occasione per rubare il possesso e forse un gol. Infatti il ​​primo ha già voltato la testa sul gioco, correndo all’indietro verso una posizione difensiva. Potrebbe avere senso se lo United stesse giocando con una linea profonda e stesse semplicemente pianificando di resistere alla tempesta di Anfield. Invece i tre difensori di Ralf Rangnick stanno giocando sul bordo del cerchio centrale con quelli davanti a loro che non danno intensità alla palla.

Si potrebbe supporre Nemanja Matic è stato selezionato per questo particolare gioco per proteggere un tre indietro che Rangnick aveva usato raramente prima. Cosa sta facendo, allora, caricando sul campo per lasciare un baratro di spazio da sfruttare per Mane?

Matic insegue la palla in alto, lasciando spazio a Sadio Mane per raccogliere palla e girare Wyscout/Premier League



In meno di 20 secondi, una stampa incerta dello United ha trasformato un’occasione da gol per loro in Luis Diaz che ha segnato dall’altra parte.

Il quadro non è meno roseo con la palla ai piedi dello United ed è chiaro che la nomina di Ten Hag non ha portato con sé la pallottola d’argento delle difficoltà del suo giocatore a costruire il possesso dal profondo. Avresti potuto vedere gli stessi momenti a Brentford la scorsa settimana era evidente all’Old Trafford la scorsa stagione, quando il Liverpool ha costretto i padroni di casa a dare loro la palla direttamente.

Nel passaggio del gioco qui sotto Roberto Firmino mostra una comprensione suprema del posizionamento, bloccando la corsia per Wan-Bissaka per spostare la palla all’interno del campo con un salto stravagante in quella direzione. Il brasiliano sembra essere due passi avanti a McTominay, che non può (o non vuole) mostrare il passaggio per allontanare lo United dal pericolo.

La stampa del Liverpool costringe Wan-Bissaka all’indietro senza altra scelta che passare a Maguire Wyscout/Sky Sports



Firmino rincorre la palla a De Gea e se lo spagnolo avesse il tempo di alzare gli occhi vedrebbe aperte per lui poche opzioni preziose. Fred non è particolarmente ben posizionato per ricevere un passaggio rischioso a centrocampo. Anche McTominay non si è messo a disposizione, e c’è un antro davanti ai due centrocampisti difensivi. Nessuno si sta precipitando a riempirlo.

Sotto la pressione di Firmino, De Gea lancia il pallone a Luke Shaw Wyscout/Sky Sports



Questo è ancora il caso quando la palla arriva a Shaw. Un tocco pesante su un passaggio difficile da controllare invita Salah ad attaccare il difensore dello United. Alla fine, Maguire che respinge la palla per un tiro, piuttosto che un angolo, è un risultato di gran lunga migliore rispetto al gioco dei padroni di casa fino a quel momento meritato.

Questi sono esattamente gli stessi problemi che affliggono lo United prima della partita di lunedì, e la parte peggiore è che lo sanno. Questo tipo di esperienze strazianti contro il Liverpool non solo hanno infuso la squadra di Ten Hag con una disposizione nervosa contro i loro grandi rivali, ma sembrerebbe ogni volta che vengono pressati.

Nei secondi prima che Matthias Jensen si intrufolasse per il secondo posto del Brentford nella straordinaria vittoria per 4-0 della scorsa settimana, hai potuto percepire la paura di costruire il gioco da un calcio di rinvio trasmesso da West London attraverso lo schermo televisivo. Ivan Toni e Bryan Mbuemo si schierano al limite dell’area di rigore come velocisti sui loro muri; in modo sconcertante Lisandro Martinez lancia la palla a De Gea, il che significa che quando la pressione del Brentford è sul portiere, il suo difensore centrale sinistro non è nemmeno in grado di ricevere il passaggio.

Il Manchester United si schiera per prendere un calcio dal rinvio con poche preziose opzioni per De Gea per passarlo corto, come vuole il suo manager Wyscout/Premier League



Questo non funzionerà contro il Liverpool e sarebbe fin troppo credulo credere che una settimana sul campo di allenamento possa smascherare gli errori di questi giocatori che li abbiamo visti commettere per anni. Ten Hag non ha altra scelta che parcheggiare i suoi principi almeno per lunedì sera. Se avesse qualcosa, qualsiasi cosa fuori dalle partite di Brighton e Brentford, questo avrebbe potuto funzionare come una sorta di colpo gratuito, un’opportunità per dare un’occhiata a cosa succede quando i suoi giocatori tentano di eseguire un piano più progressivo e avanzato contro una delle migliori squadre d’Europa. Ora intervengono le realtà fondamentali della situazione dello United. Non possono permettersi di essere l’ultimo della classifica con zero punti prima di due partite in trasferta che, data la loro situazione attuale, sono lontane da tre punti banchieri.

Non ci si può nemmeno aspettare che lo United faccia cosa Fulham ha fatto al Liverpool nell’inizio vacillante della nuova stagione dei Reds. quello di Crystal Palace punto ad Anfield sembra un approccio più realistico per Ten Hag di scimmiottare: linee difensive strette con tutti dietro la palla, alcuni colpi fortunati con dove rimbalza la palla e una prima linea che può testare lo spazio dietro una linea alta. Con Anthony Martial tornato in piena forma, i Red Devils potrebbero almeno schierarlo anche se lui, Marcus Rashford e Jadon Sancho sono passati un po’ di tempo senza impressionare in Premier League.

È un atto d’accusa schiacciante di quanto lontano sia caduto questo club storico che segnare un gol in contropiede e difendere per la propria vita sembra la loro unica strada realistica per raggiungere un punto contro il rivale che funge sempre da metro di paragone. Ma come hanno dimostrato i loro recenti incontri, il divario tra Liverpool e United è stato un baratro per qualche tempo. Non è uno che Ten Hag, o qualsiasi altro allenatore, potrebbe colmare nel giro di poche settimane, indipendentemente dalla forma della preseason. Per ora c’è poco prezioso che lui ei suoi giocatori possono fare se non tornare alle origini e alla speranza.