Manchester United vs Brentford: come guardare, informazioni in diretta sulla Premier League, tempo di gioco, canale TV

La Premier League torna in campo lunedì.

Chi sta giocando

Brentford @ Manchester United

Record attuali: Brentford 16-11-7; Manchester United 15-10-10

Cosa sapere

Il Manchester United si è occupato degli affari contro il Brentford in trasferta nel precedente incontro delle squadre a gennaio e cercherà di fare la stessa cosa all’Old Trafford. Si affronteranno lunedì alle 15:00 ET. I Red Devils sperano di sfruttare la vittoria per 3-1 ottenuta contro il Brentford quando avevano giocato in precedenza a gennaio.

Giovedì, Man United e Chelsea hanno finito con un punto a testa dopo un pareggio per 1-1.

Nel frattempo, Brentford e Tottenham Hotspur hanno pareggiato 0-0, buono per un punto ciascuno.

I pareggi hanno completato il record del Man United a 15-10-10 e quello del Brentford a 11-16-7. Tre punti sono in palio, quindi vedremo se una delle due squadre riuscirà a strapparli questa volta.

Come guardare

Chi: Manchester United contro Brentford

Manchester United contro Brentford Quando: Lunedì alle 15:00 ET

Lunedì alle 15:00 ET In cui si: Old Trafford

Old Trafford TV: Rete NBC Universo, USA

Rete NBC Universo, USA Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Manchester United -140; Disegna +300; Brentford +360

Storia della serie

Il Manchester United ha vinto l’unica partita che queste due squadre hanno giocato negli ultimi sette anni.