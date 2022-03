Manchester United vs Atletico Madrid: streaming live della Champions League, canale TV, come guardare online, ora

Il Manchester United si batterà per la vita europea quando ospiterà l’Atletico Madrid martedì nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’andata è terminata 1-1 a Madrid grazie al gol nel finale di Anthony Elanga che ha dato ai Red Devils una grande spinta in vista di questa partita. Il vincitore dopo 90 minuti passerà ai quarti di finale, mentre un pareggio regolamentare significherà tempi supplementari. Puoi guardare la partita in diretta su Paramount+ e il calcio d’inizio è fissato per le 16:00 ET.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Il palinsesto di martedì

Il palinsesto di mercoledì

Come guardare e quote

Data : Martedì 15 marzo | Volta : 16:00 ET

: Martedì 15 marzo | : 16:00 ET Posizione : Old Trafford — Manchester, Inghilterra

: Old Trafford — Manchester, Inghilterra TV e Trasmissione in diretta: Sommo+

Sommo+ Probabilità: Manchester United +121; Disegna +220; Atletico Madrid +250 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Manchester United: Luke Shaw e Bruno Fernandes sono stati fuori a causa del COVID e hanno saltato la vittoria per 3-2 sul Tottenham. Il loro status per questa partita è rimasto in sospeso fino a lunedì, quando lo United ha annunciato che entrambi sarebbero tornati ad allenarsi. Non è chiaro se giocheranno, ma tornare ad allenarsi significa che non sono più positivi al COVID, quindi probabilmente sarebbero idonei. Potenzialmente non avere Fernandes potrebbe essere un duro colpo per la creatività della squadra. Se non può andare, probabilmente vedremo qualcosa di simile allo scorso fine settimana, dove Paul Pogba, Marcus Rashford e Jadon Sancho hanno giocato tutti dietro Ronaldo. Ha funzionato con tre gol, anche se tutti sono arrivati ​​dalla superstar portoghese. Il suo legame con Sancho però sta migliorando e servirà per vincere questa gara di ritorno.

Atletico Madrid: Gli infortuni continuano ad accumularsi per i Los Colchoneros. Daniel Wass rimane fuori per un infortunio ai legamenti, Matheus Cunha ha saltato cinque partite per un infortunio al ginocchio, un colpo muscolare ha tenuto fuori Mario Hermoso per due partite e l’infortunio muscolare di Geoffrey Kondgobia lo ha visto saltare anche due partite. E questo è solo l’inizio. Thomas Lemar (muscolo), Angel Correa (piede) e Sime Vrsaljko (muscolo) hanno saltato una partita ciascuno. Hermoso, Kondogbia e Correa sono stati tutti convocati per la gara di ritorno, ma Diego Simeone sarà senza alcuni giocatori chiave per questa partita.

Predizione

I Los Colchoneros passano in vantaggio, subiscono il pareggio ma sgattaiolano ai calci di rigore con il minimo margine. Scegliere: Manchester United 1, Atletico Madrid 1 (Vince l’Atletico sui PK, 4-3)