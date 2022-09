Manchester United “prima del previsto” nel reclutamento per il trasferimento; il debito del club sale a oltre mezzo miliardo di dollari

Il Manchester United è “in anticipo sui tempi” nella sua missione di ricostruire la propria squadra di gioco e si aspetta meno attività nelle future finestre estive dopo che il club ha annunciato una perdita netta di £ 115,5 milioni per la stagione 2021-22.

I dati pubblicati giovedì per l’ultimo trimestre del loro anno finanziario hanno mostrato perdite che sono state di 23 milioni di sterline in più rispetto ai 12 mesi precedenti nonostante le entrate siano aumentate del 18% a 583 milioni di sterline dopo il pieno ritorno dei fan negli stadi di calcio inglesi. Il debito netto del club è passato da £ 419,5 milioni a £ 514,9 milioni ($ 581 milioni), qualcosa che lo United ha detto era dovuto alla posizione debole della sterlina britannica rispetto al dollaro USA. United ha anche pagato agli azionisti la cifra record di 33,6 milioni di sterline di dividendi.

I conti del club per il 2021-22 hanno rivelato di avere il salario più alto nella storia della Premier League poiché l’assunzione di Cristiano Ronaldo, Raphael Varane e Jadon Sancho nell’estate del 2021 ha portato il loro livello salariale a 384,2 milioni di sterline, battendo il precedente record di £ 355 milioni spesi dal Manchester City.

Quell’investimento nei giocatori non si è riflesso in campo con lo United che zoppica al sesto posto nelle qualificazioni di Premier League ed Europa League (l’assenza di Champions League significa che i Red Devils prevedono entrate relativamente statiche per il 2022-23). Parlando in una teleconferenza con gli investitori, l’amministratore delegato Richard Arnold ha dichiarato: “Chiaramente la nostra prestazione in campo arrivando sesto in Premier League la scorsa stagione non è stata all’altezza dei nostri obiettivi e aspettative. In risposta, abbiamo apportato modifiche importanti e necessarie, tra cui nuova leadership per la prima squadra maschile sotto Erik ten Hag e il rafforzamento della rosa durante la finestra di mercato estiva”.

Quell’attività estiva ha visto lo United spendere oltre 200 milioni di sterline – il massimo che abbia mai avuto in una singola finestra – per artisti del calibro di Antony, Casemiro e Lisandro Martinez, mentre il centrocampista brasiliano Andreas Pereira è stata l’unica vendita a recuperare una quota significativa. Va notato che grandi guadagni come Paul Pogba, Nemanja Matic ed Edinson Cavani sono usciti dal conto salariale mentre partivano a parametro zero; Il direttore del football John Murtough ha detto che il club non intende essere così impegnato nelle prossime finestre.

“Nel complesso, siamo in anticipo sui tempi nei nostri piani di reclutamento, come previsto all’inizio dell’estate, e non prevediamo lo stesso livello di attività nelle finestre future”, ha affermato. “Come sempre, la nostra pianificazione si concentra sulla finestra estiva”.

Murtough ha aggiunto: “Continueremo a supportare Erik nel garantire che abbia giocatori con la qualità e i caratteri giusti per raggiungere il successo, assicurandoci al contempo che l’investimento rimanga coerente con il nostro impegno per la sostenibilità finanziaria”.