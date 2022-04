Manchester City vs Watford: come guardare la Premier League online, canale TV, informazioni in diretta streaming, tempo di gioco

La Premier League torna in campo sabato.

Chi sta giocando

Watford @Manchester City

Record attuali: Watford 22-6-4; Manchester City 24-3-5

Cosa sapere

Il Watford andrà a giocare all’Etihad Stadium per cercare di rubare un risultato positivo al Manchester City dopo aver perso il primo round-robin match. Si affronteranno sabato alle 10:00 ET. Il Watford non ha vinto una sola partita contro il Man City nei loro matchup più recenti, andando 0-9 da dicembre 2016.

Il Watford ha perso un rubacuori contro il Brentford quando si sono incontrati lo scorso dicembre e sabato sono partiti di nuovo con il cuore pesante. Il Watford ha perso 2-1 contro il Brentford.

Nel frattempo, il Manchester City è salito sul tabellone contro Brighton & Hove Albion mercoledì, ma il Brighton non ha mai seguito l’esempio. Il Man City ha avuto abbastanza gol per vincere e poi alcuni contro il Brighton, portando la partita 3-0. Il punteggio era tutto legato all’intervallo niente a niente, ma il Man City è stata la squadra migliore nel secondo tempo.

La vittoria del Manchester City li ha portati a 24-3-5 (primo posto con 77 punti) mentre la sconfitta di Watford li ha portati a 6-22-4 (19° posto con 22 punti). Con una media di 1,94 punti a partita, il Watford non si è esattamente affermato sulla parte difensiva. Vedremo se riusciranno a rattoppare i buchi nella loro difesa prima del loro prossimo concorso.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Manchester City contro Watford

Manchester City contro Watford Quando: Sabato alle 10:00 ET

Sabato alle 10:00 ET In cui si: Stadio Etihad

Stadio Etihad TV: NBC Universo

NBC Universo Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Città dell’uomo -850; Disegna +750; Watford +2400

Storia della serie

Il Manchester City ha vinto tutti gli incontri giocati contro il Watford negli ultimi sette anni.