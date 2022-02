Manchester City vs Tottenham Hotspur: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, ora di inizio

Mentre il Manchester City cerca di farsi strada verso un altro titolo di Premier League, il Tottenham sta lottando per rimanere tra i primi quattro in vista di uno scontro intrigante all’Etihad Stadium. La squadra di Antonio Conte ne ha perse tre di fila e rischia di vedersi allontanare Manchester United, West Ham e Arsenal. Le partite degli Spurs in mano valgono molto meno quando qualsiasi avversario sembra una partita per i londinesi in difficoltà.

Non avrebbero potuto scegliere un momento peggiore per giocare contro il City, imbattuto da dicembre e fresco di una vittoria per 5-0 sullo Sporting che ha visto giocatori del calibro di Raheem Sterling e Riyad Mahrez continuare la loro forma eccellente. Pep Guardiola insiste che gli Spurs saranno una prova più dura per aver lottato negli ultimi tempi, ma è una prova che i suoi giocatori dovrebbero superare comodamente. Ecco come guardare la partita e cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: sabato 19 febbraio | Volta: 12:45 ET

Posizione: Etihad Stadium — Manchester, Regno Unito

TV: NBC | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: Città dell’uomo -350; Disegna +450; Tottenham +1000 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Manchester City: Con l’attacco e la difesa che si sono messi in marcia per il City negli ultimi mesi, ci vuole molto per portare questa squadra fuori rotta, ma questo è quello che è successo sulla via del ritorno da Lisbona quando i forti venti hanno costretto l’aereo del club a deviare verso il Liverpool. “Quando ho visto il video è stato più spaventoso di quanto pensassimo. Era accidentato… Era un momento in cui stavamo scendendo e immediatamente il motore ha iniziato a girare e siamo saliti”, ha detto Guardiola.

“In quel momento, abbiamo detto ‘oh, è successo qualcosa.’ Avevamo un pilota che ha fatto incredibilmente bene a parlare con noi ed era così calmo. Abbiamo provato di nuovo ad atterrare a Manchester … poi siamo atterrati a Liverpool. Il pilota è stato magnifico perché ci sentivamo davvero ansiosi ma grazie al modo in cui ha parlato con noi, tutti erano sereni”.

Nel frattempo il City sarà senza Jack Grealish, che continua a soffrire di un problema agli stinchi, ma con tanti altri loro attaccanti che fanno casi convincenti per minuti regolari, la sua assenza sicuramente non verrà notata.

Tottenham: I tentativi degli Spurs di tornare a vincere sono stati interrotti da un’intervista condotta da Conte a Sky Italia in cui sembrava esprimere un’insoddisfazione per l’attività di trasferimento di gennaio del club. Anche se ha remato su quei commenti nella sua conferenza stampa pre-partita, ha fatto una figura infelice nelle ultime settimane e il suo umore non sarà sicuramente migliorato da una trasferta all’Etihad.

Tre giocatori non saranno disponibili per gli Spurs, tra cui Oliver Skipp e Japhet Tanganga, ma il ritorno di Eric Dier potrebbe offrire più forza a un terzino che potrebbe vederlo condividere il campo con Cristian Romero e Davinson Sanchez. Quel trio difensivo centrale non è stato a disposizione di Conte dalla sua seconda partita in carica e potrebbe essere in grado di rafforzare una linea di fondo che non ha mantenuto la porta inviolata dal 1 gennaio.

Predizione

Il City gioca a un livello così alto che poche squadre potrebbero eguagliarlo anche in perfetta forma. Gli speroni non sono uno di quelli. Scegliere: Manchester City 3 Tottenham 1