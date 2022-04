Manchester City vs. Real Madrid: live streaming Champions League, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Le semifinali di UEFA Champions League iniziano martedì con un imponente scontro in Inghilterra, quando il Manchester City ospita il Real Madrid nell’andata delle due gare. Queste due squadre hanno un sacco di storia recente nella competizione, incontrandosi nelle semifinali 2015/16 con la vittoria del Real, mentre il City ha rimbalzato sui Blancos negli ottavi nell’edizione 2019-20 della competizione. Si sono incontrati sei volte in tutti i tempi, con due vittorie per portata e due pareggi. Questa volta il City è il favorito per l’avanzamento, ma la squadra di Carlo Ancelotti si è occupata di PSG e Chelsea, fiduciosa di poter fare lo stesso qui con la squadra di Pep Guardiola.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Il palinsesto di martedì

Il palinsesto di mercoledì

Come guardare e quote



Data : Martedì 26 aprile | Tempo : 15:00 ET

: Martedì 26 aprile | : 15:00 ET Posizione : Etihad Stadium — Manchester, Inghilterra

: Etihad Stadium — Manchester, Inghilterra TV: CBS | Trasmissione in diretta: Sommo+

CBS | Sommo+ Copertura dello studio: Kate Abdo, Thierry Henry, Jamie Carragher e Micah Richards

Commentatori: Peter Drury e Jim Beglin

Reporter in loco: Peter Schmeichel, Jules Breach e Guillem Balagué

Probabilità: Città dell'uomo -215; Disegna +360; Real Madrid +575 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Città dell’uomo: Per i favoriti, l’estremo difensore Joao Cancelo è squalificato per la partita. Non ci sono grossi problemi di infortunio e nessun giocatore salterà la prossima partita se prende un giallo in questa poiché l’accumulo viene ripristinato dopo i quarti di finale. Mentre l’attacco avrà le sue possibilità, la grande preoccupazione per Guardiola sarà fermare Karim Benzema. Aspettati che Ruben Dias abbia il compito di rintracciare spesso il francese.

Real Madrid: Nessun infortunio degno di nota per il Real, incluso Eden Hazard in difficoltà, e questo combinato con l’assenza di squalifica significa che Ancelotti avrà praticamente tutti a sua disposizione. Non dovrebbero esserci vere sorprese nell’XI titolare, ma non stupitevi se si avvicinano a questa partita in modo molto difensivo, soprattutto nel mezzo. Devono rallentare il ritmo e frustrare il City per ottenere qualcosa.

Predizione

Phil Foden e Kevin de Bruyne segnano all’andata e il City prende un piccolo vantaggio per la Spagna. Scegliere: Manchester City 2, Real Madrid 1