Manchester City vs Manchester United: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, quote

Il derby di Manchester è domenica quando due delle più grandi squadre d’Inghilterra combattono con obiettivi diversi in mente. Il Manchester City è al primo posto in campionato e sta cercando di mantenere il vantaggio sul secondo posto del Liverpool dopo che i Reds hanno battuto il West Ham 1-0 sabato. Nel frattempo, lo United può prendere il controllo fermo del quarto posto con tre punti in questo, anche se sembra piuttosto improbabile data la forma recente. Ecco tutto da sapere:

Come guardare e quote

Data : domenica 6 marzo | Volta : 11:30 ET

: domenica 6 marzo | : 11:30 ET Posizione : Etihad Stadium — Manchester, Inghilterra

: Etihad Stadium — Manchester, Inghilterra TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Stati Uniti | fuboTV (prova gratis) Probabilità: Uomo. Città -260; Disegna +390; Uomo. United +700 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Città dell’uomo: I difensori centrali Ruben Dias e Nathan Ake mancano a causa di un infortunio, con il difensore centrale portoghese destinato a una sospensione per infortunio di oltre un mese a causa del tendine del ginocchio. Tuttavia, la squadra ha ottenuto una spinta in attacco con Jack Grealish e Gabriel Jesus indietro e pronti a partire. Con Dias fuori, John Stones dovrebbe iniziare come difensore centrale.

Uomo unito: Lo stato del centrocampista Scott McTominay rimane nell’aria a causa di una malattia, mentre il difensore centrale Harry Maguire è stato abbandonato la scorsa settimana e resta da vedere se prenderà in considerazione qui. Se viene nuovamente ignorato, aspettati che Ralf Rangnick vada con Victor Lindelof e Raphael Varane come difensore centrale. Nel frattempo, il giovane svedese Anthony Elanga potrebbe continuare a giocare in attacco dopo la sua recente ottima forma, davanti a Marcus Rashford.

Predizione

Il City domina dall’inizio alla fine, mette a parte la difesa dello United e conquista tre punti in modo convincente. Scegliere: Città 3, Regno 1 (Man City -260, oltre 2,5)