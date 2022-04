Manchester City vs Liverpool: diretta streaming della semifinale di FA Cup, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Manchester City e Liverpool si incontrano di nuovo, questa volta sabato nelle semifinali di FA Cup. Le due squadre inglesi d’élite si sono appena incontrate domenica scorsa in Premier League, giocando un epico 2-2 e rimangono separate da un solo punto in cima alla classifica della Premier League. Le due squadre sono anche passate alle semifinali di UEFA Champions League la scorsa settimana e potrebbero essere in rotta di collisione per incontrarsi in finale.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data : sabato 16 aprile | Tempo : 10:30 ET

: sabato 16 aprile | : 10:30 ET Posizione : Stadio di Wembley — Londra, Inghilterra

: Stadio di Wembley — Londra, Inghilterra Trasmissione in diretta: ESPN+

ESPN+ Probabilità: Uomo. Città +150; Disegna +240; Liverpool +185 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Manchester City: Potrebbe essere probabile una rotazione dopo tre partite selvagge e intense, con questa corrispondenza. Due partite contro l’Atletico Madrid e una contro il Liverpool lasciano il City in un punto in cui probabilmente dovrebbe ruotare. E potrebbero essere costretti a farlo, dato che sia Kyle Walker che Kevin De Bruyne hanno zoppicato contro l’Atleti. Resta da vedere se vedremo Zack Steffen in porta, ma non stupitevi se la formazione è un po’ più debole del solito. Ovviamente, una formazione debole del City potrebbe comunque battere la maggior parte delle squadre. Aspettatevi che Ruben Dias inizi la sua prima partita da quando è tornato dall’infortunio.

Liverpool: I Reds hanno ruotato molti giocatori per la gara di ritorno contro il Benfica, il che significa che dovrebbero essere i più freschi delle due squadre. Sadio Mane e Mohamed Salah non hanno iniziato quella partita, uscendo dalla panchina nel secondo tempo. Dovrebbero essere in fila per iniziare qui, così come Virgil van Dijk. Se le rotazioni andranno come previsto, i Reds dovrebbero essere leggermente favoriti.

Predizione

L’ultima volta questi due hanno giocato fino al pareggio con il City che forse ha migliorato leggermente la durata del gioco. Con il Liverpool in grado di far riposare i giocatori a metà settimana, mentre il City ha giocato un’intensa relazione contro l’Atleti, aspettati che il Liverpool abbia leggermente la meglio qui. Scegliere: Liverpool 2, Manchester City 1