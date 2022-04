Manchester City vs Liverpool: come guardare lo streaming live, il canale TV, l’ora di inizio della Premier League

La partita più importante della stagione di Premier League prende il via domenica.

Chi sta giocando

Liverpool @Manchester City

Record attuali: Liverpool 22-2-6; Manchester City 23-3-4

Cosa sapere

Il Manchester City è riuscito ad allontanarsi dalla trasferta contro il Liverpool con un pareggio. Si affronteranno domenica alle 11:30 ET all’Etihad Stadium. Entrambi i club hanno concesso in media pochi gol (Man City 0,6, Liverpool 0,67), quindi tutti i gol segnati saranno ben guadagnati.

Il Manchester City si è messo in gioco contro Burnley sabato, ma Burnley non ha mai seguito l’esempio. Man City è andato via con una vittoria per 2-0. L’attacco del Manchester City si è verificato dopo il primo tempo, ma ha comunque segnato abbastanza gol per vincere la gara.

Nel frattempo, i Reds hanno mantenuto la porta inviolata contro il Watford sabato e hanno vinto il match per 2-0.

Man City è 23-3-4 (73 punti) e Liverpool è 22-2-6 (72 punti), quindi se il Liverpool vince supererà il Man City in classifica.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Manchester City contro Liverpool

Manchester City contro Liverpool Quando: Domenica alle 11:30 ET

Domenica alle 11:30 ET In cui si: Stadio Etihad

Stadio Etihad TV: Telemundo

Telemundo Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Manchester City +103; Disegna +260; Liverpool +255

Storia della serie

Il Manchester City ha vinto quattro delle ultime 11 partite contro il Liverpool.