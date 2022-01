Manchester City vs Chelsea: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, notizie, quote, tempo

Sabato è una battaglia tra il primo e il secondo posto in Premier League, quando la capolista Manchester City affronta il Chelsea fuori forma all’Etihad. In quella che è una rivincita della finale di Champions League vinta dal Chelsea la scorsa stagione, il City è ancora una volta il favorito in assoluto con la sua forma incredibile, avendo vinto 14 delle ultime 15 partite. Questo sarà il loro secondo incontro della stagione dopo aver giocato il 25 settembre, con il City che ha vinto 1-0 su un gol di Gabriel Jesus.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data : sabato 15 gennaio | Volta : 7:30 ET

: sabato 15 gennaio | : 7:30 ET Posizione : Etihad Stadium — Manchester, Inghilterra

: Etihad Stadium — Manchester, Inghilterra TV: Nessuno | Trasmissione in diretta: Pavone

Nessuno | Pavone Probabilità: Uomo. Città -145; Disegna +280; Chelsea +410 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Città: Dopo un’ondata di COVID al club, è probabile che diversi giocatori tornino, incluso il difensore centrale John Stones, ma ci sono stati anche test più positivi, quindi non si sa chi potrebbe mancare per questa grande resa dei conti. Il manager Pep Guardiola ha confermato i risultati dei test più positivi prima della partita. Nel frattempo, Riyad Mahrez non è disponibile a causa della sua partecipazione alla Coppa d’Africa, quindi non è chiaro esattamente con quale tipo di squadra dovrà lavorare. Nella partita di FA Cup contro lo Swindon la scorsa settimana, il City ha eliminato sette giocatori della prima squadra e 14 membri dello staff a causa dei protocolli COVID.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Chelsea: I Blues sono ancora senza Ben Chilwell e Reece James a causa di un infortunio, mentre il portiere Edouard Mendy è all’AFCON. Anche il difensore centrale Trevoh Chalobah è destinato a saltare per un colpo al tendine del ginocchio, mentre Andreas Christensen salta a causa del test positivo al COVID, lasciandoli un po’ magri nella parte posteriore dietro Antonio Rudiger e Thiago Silva.

Predizione

Il City è la squadra migliore e più acuta negli ultimi tempi e lo dimostra con due gol nel primo tempo che finiscono per essere sufficienti. Scegliere: Città 2, Chelsea 1