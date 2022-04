Manchester City-Real Madrid: Riyad Mahrez e City mancano di tagliente, lasciano i Blancos a portata di mano

MANCHESTER — Quando è stato il momento decisivo per Riyad Mahrez? In un primo tempo in cui lui e il resto dell’attacco del Manchester City sono saliti a livelli tali da lasciare i giocatori del Real Madrid a bocca aperta increduli, è stata la corsa brillante e il cross perfetto di pollice che hanno spinto Kevin De Bruyne ad aprire le marcature dopo 93 secondi? Molto probabilmente. Anche da solo, sarebbe stato un momento degno di illuminare una semifinale di andata di Champions League che ha fatto dei momenti di pura eccellenza il suo scambio di azioni.

Tuttavia, se avessi passato questi 90 minuti a guardare Pep Guardiola e Pep Guardiola da solo non avresti immaginato che questo fosse il contributo più significativo di Mahrez. Ti saresti anche perso uno dei grandi giochi che questa competizione ha prodotto negli ultimi anni, ma per ora è così. L’allenatore del Manchester City ha sicuramente goduto del fatto che la sua squadra abbia preso in mano in anticipo questa semifinale con il Real Madrid, che ha portato in vantaggio per 4-3 in vista della trasferta al Santiago Bernabeu di otto giorni, ma quella gioia è stata presto sostituita da un apoplessia notevole anche per questo il più dimostrativo degli allenatori.

Un tiro di destro sbattuto contro la rete laterale è stato oggetto dell’ira di Guardiola, o per essere più precisi il passaggio che Mahrez non aveva fatto in porta a Phil Foden.

In realtà l’opzione migliore sarebbe stata che Mahrez aprisse il suo corpo, tirasse il tiro con il suo piede sinistro molto più forte e lo piegasse in uno dei due angoli. Ma come ha riconosciuto di recente lo stesso Guardiola, è del tutto più facile dire ai giocatori cosa dovrebbero fare quando passano in porta se non sei tu quello con la palla ai piedi.

“Mi piacerebbe quando sono lì [for them] prendere le decisioni giuste in spazi ristretti, ad alto ritmo”, ha detto Guardiola dopo il brillante 2-2 con il Liverpool che il City avrebbe dovuto vincere. “Domani mi siederò sul mio laptop, mostrerò loro la partita e mi fermerò . Poi il gioco si fermerà, nessuno si muoverà. “Come fai a non passare la palla lì?” Ma nel calcio si muovono. Devi prendere una decisione nel mezzo secondo”.

Così come non si può sempre fare affidamento anche sui migliori giocatori per avere le idee chiare davanti alla porta, così anche i più scaltri tattici non sempre mantengono la calma. Questo è stato il momento in cui il pareggio sarebbe potuto finire, non c’è da stupirsi se sembra più decisivo di uno qualsiasi dei magnifici sette gol che ha segnato l’andata.

Sempre all’ultimo bagliore di una vittoria – anche con un margine più stretto di quanto avrebbe potuto desiderare – Guardiola si era raffreddato a sufficienza per brindare invece ai bei momenti. “Ci mancavano, ma li abbiamo creati”, ha detto. “Ci siamo stati tutto il tempo.

“Il calcio è calcio. Dobbiamo capire che a volte… il risultato è il risultato”.

Il problema per Guardiola alla fine era che Mahrez era tutt’altro che l’unico giocatore ad affrontare picchi vertiginosi e depressioni vertiginose. Questa è stata una serata che ti ha lasciato sconcertato da ciò che aveva fatto un giocatore del City. In quei mezzi secondi potrebbero stupirti o sconcertarti. Ma anche allora, non potevi fare a meno di percepire un paio di decisioni migliori nell’ultimo terzo e questo pareggio avrebbe potuto essere morto.

Questa era una squadra di Madrid in attesa di essere uccisa. Il City insisteva nel giocare con il loro cibo. Il Paris Saint-Germain può attestare che un vantaggio di due gol può svanire rapidamente se l’umore prende Luka Modric e Karim Benzema, autore di altri due gol che lasciano a bocca aperta. Allo stesso modo non c’è nulla che impedisca a nessuno degli attaccanti superstar del City di fare lo stesso. Dopo un’emozionante partita con sette gol, resta la sensazione che questa squadra del City sia una squadra che non riesce a controllare questo pareggio nello stesso modo in cui ha fatto contro il Paris Saint-Germain la scorsa stagione. Sembrava una ripetizione degli scontri di harum scarum con il Liverpool (anche se la squadra di Carlo Ancelotti non è neanche lontanamente a quei livelli). Un avversario pronto a lanciare numeri contro la traballante linea di fondo del City si sente destinato a provare una certa gioia.

Potrebbe non essere così difficile per loro difendere al Santiago Bernabeu. Joao Cancelo avrà scontato la sua squalifica di una partita e potrebbe prendere un posto sulla destra con Oleksandr Zinchenko che si è comportato bene contro Rodrygo dall’altra parte del campo. Tuttavia, Cancelo non è un corridore di recupero così efficace come Kyle Walker, il cui ritmo fulmineo non è mai stato così mancato di quando Vinicius Junior è esploso oltre Fernandinho, Road Runner contro un poliziotto a un giorno dal ritiro.

Se il Real Madrid può sfruttare di nuovo le fasce come ha fatto stasera, se Benzema continua a sfidare le regole dei gol previsti, allora il City potrebbe semplicemente aver bisogno di battere la capolista della Liga. È qui che Guardiola potrebbe iniziare a preoccuparsi. Come ha riconosciuto Foden “in questi giochi, dobbiamo correre più possibilità”. Tuttavia, anche allora vale la pena ricordare che essere clinici è una vecchia cosa divertente. Nonostante tutto ciò che il City sembrava perdere un’occasione dopo l’altra, ha comunque eseguito il conteggio dei gol previsto di 2,37. È una misura di ciò che il City può fare che nei suoi momenti migliori spazza via le aspettative lasciandoti comunque la sensazione che c’era di più da avere.

Foden non è stato irreprensibile anche se ha segnato un ottimo colpo di testa dopo non essere riuscito a balzare sul rimbalzo di una serie di errori di Mahrez. Davvero, però, è stato l’algerino a caratterizzare questa squadra in tutti i suoi eccessi e insufficienze stasera. Avrebbe fatto dei salti mortali in un modo e nell’altro, scivolando attraverso la difesa in trasferta come se non ci fossero. Poi, finita la parte difficile, il suo tiro si sarebbe piegato oltre il secondo palo, risparmiando i rossori di Madrid.

Per il 90 percento di quella mossa e quella partita, lui e il City sono stati eccellenti. Ma il 10 percento finale tende a essere ciò che separa i vincitori dal campo. E non per la prima volta è lì e solo lì che i dubbi sono più forti.