Manchester City-Atletico Madrid: live streaming Champions League, canale TV, come guardare online, quote, tempo

Con un atto di equilibrio che vede il Manchester City ospitare l’Atletico Madrid martedì per l’andata dei quarti di finale di Champions League prima di un appuntamento cruciale di domenica in casa contro il Liverpool in una partita che potrebbe decidere il titolo di Premier League, Pep Guardiola dovrà avere la sua rosa più concentrato che mai.

Guardiola ha già commesso degli errori in questa fase del torneo. Tirare fuori un 3-4-3 cercando di eguagliare il Lione dopo che la formazione base del City ha funzionato così bene nel 2020 ha portato a una sconfitta per 3-1 che si è interrotta dal torneo. Il pensiero eccessivo è stato qualcosa che Guardiola ha riconosciuto nella sua conferenza stampa pre-partita. “Penso sempre troppo e creo nuove tattiche e idee. E [Tuesday] ne vedrai uno nuovo”. Alla domanda o se scherzava, Guardiola ha proseguito: “Penso sempre molto, ed è per questo che in Champions ho ottenuto ottimi risultati”.

A differenza di una squadra di Diego Simeone che in genere sai cosa ottieni, Guardiola deve assicurarsi che la sua squadra non si autosaboti tatticamente come favorita di casa. Questo torneo è stato uno sforzo di squadra per l’Atletico Madrid che ha lottato per segnare pur essendo il suo tipico io difensivo avaro, segnando e subendo nove gol nella competizione finora. Ma l’attacco del City ha messo palla in rete 23 volte, è su un piano diverso da quelli che l’Atletico ha giocato finora. E mentre la difesa dell’Atleti è stata buona, ha anche concesso cinque gol in due partite contro il Liverpool rispetto a quattro gol nelle altre sei partite. Quindi potrebbero lottare contro le competizioni di alto livello.

Jan Oblak è stato in buona forma classificandosi terzo in Champions League, i gol prevenuti con 3.1 e sarà impegnato per mantenere in parità l’Atletico.

Come guardare e quote



Data : Martedì 5 aprile | Volta : 15:00 ET

: Martedì 5 aprile | : 15:00 ET Posizione : Etihad Stadium — Manchester, Inghilterra

: Etihad Stadium — Manchester, Inghilterra TV: CBS | Abitare flusso: Sommo+

CBS | Sommo+ Probabilità: Manchester City -300; Disegna +390; Atletico Madrid +950 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Manchester City: Mentre il City ha quasi un buono stato di salute, Kyle Walker è squalificato per il pareggio mentre Ruben Dias è ancora infortunato. Questo probabilmente vedrà Nathan Ake o Oleksandr Zinchenko entrare nella formazione. Con tutti i suoi attaccanti regolari a disposizione, Guardiola dovrà capire come bilanciare al meglio la squadra per questo.

Atletico Madrid: Diego Simeone dovrà fare a meno di Yannick Carasco per squalifica e Jose Gimenez potrebbe saltare per infortunio dopo essere stato sostituito in ritardo contro Alaves. Anche se l’infortunio non è stato confermato, sarebbe un duro colpo per l’Atletico se dovesse saltare con Filipe che probabilmente sostituirà.

Predizione



Oblak mantiene questo competitivo ma il Manchester City alla fine porta a casa un vincitore tramite Riyad Mahrez. Scegliere: Manchester City 1, Atletico Madrid 0