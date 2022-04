Manchester City-Atletico Madrid: live streaming Champions League, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Con un atto di equilibrio che vede il Manchester City ospitare l’Atletico Madrid martedì per l’andata della finale di Champions League prima di ospitare anche il Liverpool domenica in una partita che potrebbe decidere il titolo di Premier League, Pep Guardiola dovrà avere la sua squadra più concentrata di sempre.

Guardiola ha già commesso degli errori in questa fase del torneo. Lanciando un 3-4-3 cercando di eguagliare il Lione dopo che la formazione base del City ha funzionato così bene nel 2020, il City è caduto con un punteggio di 3-1. Il pensiero eccessivo è stato qualcosa che Guardiola ha riconosciuto nella sua anteprima della partita dicendo: “Penso sempre troppo e creo nuove tattiche e idee. E domani ne vedrai una nuova”. Quando gli è stato chiesto del chiarimento o se stesse scherzando, Guardiola ha continuato dicendo: “Penso sempre molto, ed è per questo che in Champions ho ottenuto ottimi risultati”.

A differenza di una squadra di Diego Simeone che sai cosa otterrai, Guardiola dovrà assicurarsi che il City non si batta durante una partita in cui dovrebbe essere favorito. Questo torneo è stato un lavoro di squadra per l’Atletico Madrid in quanto hanno lottato per segnare pur essendo il loro tipico io avaro difensivo, segnando e subendo nove gol nella competizione finora. Ma l’attacco del City ha messo palla in rete 23 volte, è su un piano diverso da quelli che l’Atletico ha giocato finora. E mentre la difesa dell’Atleti è stata buona, ha anche concesso cinque gol in due partite contro il Liverpool rispetto a quattro gol nelle altre sei partite. Quindi potrebbero lottare contro le competizioni di alto livello.

Jan Oblak è stato in buona forma classificandosi terzo in Champions League, i gol prevenuti con 3.1 e sarà impegnato per mantenere in parità l’Atletico.

Come guardare e quote



Data : Martedì 5 aprile | Volta : 15:00 ET

: Martedì 5 aprile | : 15:00 ET Posizione : Etihad Stadium — Manchester, Inghilterra

: Etihad Stadium — Manchester, Inghilterra TV: CBS | Abitare flusso: Sommo+

CBS | Sommo+ Probabilità: Manchester City -300; Disegna +390; Atletico Madrid +950 (tramite Caesars Sportsbook)

Predizione



Oblak mantiene questo competitivo ma il Manchester City alla fine porta a casa un vincitore tramite Riyad Mahrez. Scegliere: Manchester City 1, Atletico Madrid 0