Manca poco a un cambiamento radicale in Zara: niente sarà più lo stesso

Manca poco a un cambiamento radicale in Zara: niente sarà più lo...

Per molte persone, soprattutto per i giovani, il Gruppo Inditex continua ad avere alcuni dei migliori marchi di moda attuali. Queste firme modificano spesso il loro servizio per adattarsi alle nuove tendenze, e l’ultima radicale modifica di Zara sarà una di quelle a cui bisognerà abituarsi. Manca poco e sicuramente ti riguarderà.

Si basa sull’eliminazione delle classiche etichette dure che tutte le loro vesti hanno nei negozi. In modo che se hai mai comprato da Zara, saprai che questo era un sistema sicuro per prevenire i furti ma poco pratico. Proprio per questo Óscar García Maceiras, amministratore delegato della divisione, ha confermato che le etichette scompariranno a breve.

La radicale modifica a Zara che arriverà presto

Come funziona il nuovo meccanismo antifurto di Zara?

Ovviamente, la catena continuerà a lavorare per evitare i furti all’interno dei suoi negozi ma non lo farà più con le vecchie etichette. Quei vecchi dispositivi saranno sostituiti da un nuovo meccanismo antifurto che migliorerà l’esperienza del cliente nei negozi.

Questo cambiamento sarà visibile con l’arrivo della prossima collezione autunno/inverno 2023, presumibilmente a partire da luglio.

Al momento, non sono noti ulteriori dettagli sul funzionamento della tecnologia che rappresenterà l’addio alle etichette, ma dobbiamo supporre che la sua presenza sarà quasi impercettibile.

García Maceiras si è limitato a assicurare che questa novità diventerà una “chiave del modello di business” di Zara, quindi le aspettative sono alte e saremo attenti alle sue prossime novità su questo tema.

“Stiamo lavorando molto a stretto contatto con i nostri fornitori a tal fine e, naturalmente, questo progetto verrà esteso anche agli altri nostri formati in futuro”, ha affermato l’amministratore delegato in una notizia riportata dal sito web ufficiale di questo Gruppo.

Se lo affermano e lo annunciano significa che la cosa è davvero avanzata, perché a Inditex non sfugge nulla e controllano attentamente cosa comunicano prima che tutto ciò venga diffuso dai media.

La cosa più interessante di questo progresso è che le nuove etichette moderne dovrebbero ridurre le probabilità di danneggiare il tessuto al momento di rimuoverle. Infatti, ci sono molti casi in cui gli stessi commessi dei negozi finiscono per rovinare accidentalmente i vestiti e gli accessori. Anche gli stessi clienti quando si provano i vestiti, è un sistema un po’ scomodo che ora sarà sostituito.

