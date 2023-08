Maleta, zaino o qualunque cosa tu voglia. Decathlon lo mette in vendita ed è una pazzia.

Se sei uno di quelli che ama viaggiare con poco bagaglio, ma senza rinunciare al comfort e alla versatilità, abbiamo una buona notizia per te: Decathlon ha lanciato sul mercato una valigia che si trasforma in zaino e che ha tutto ciò di cui hai bisogno per le tue fughe. In realtà, è una vera follia che sta spopolando nelle vendite e che non puoi lasciarti sfuggire.

La valigia che puoi trasformare in zaino e che sta trionfando da Decathlon

Se hai in programma di viaggiare e desideri evitare il check-in del tuo bagaglio, niente di meglio che prendere la valigia da cabina Kipsta Intensive da 30L, un prodotto innovativo che combina i vantaggi di una valigia con quelli di uno zaino.

La valigia Kipsta Intensive ha un design minimalista con quella straordinaria funzionalità di potersi trasformare in uno zaino. Realizzata principalmente con un materiale composto dal 90% di polibutilene tereftalato e dal 10% di poliuretano, l’interno è foderato con la stessa combinazione di materiali. Il suo formato rettangolare offre una capacità di 30 litri, fornendo spazio sufficiente per i tuoi effetti personali.

Dotata di cinque scomparti, tra cui uno scomparto principale, uno spazio dedicato alle scarpe, una tasca specifica per laptop e due tasche aggiuntive per accessori. Le sue dimensioni sono di 21 cm di altezza, 53 cm di lunghezza e 34 cm di larghezza, con un peso di 2,5 chilogrammi. La valigia è dotata di due ruote removibili che facilitano il suo spostamento, mentre un manico superiore estendibile si aggiunge come un pratico accessorio. Inoltre, ha un manico superiore tradizionale per una maggiore comodità.

La sua struttura rigida in un elegante tono grigio combina durata con stile, supportata da una garanzia di tre anni. Questo versatile pezzo può trasformarsi in uno zaino grazie alle sue cinghie posteriori, offrendo diverse opzioni di trasporto secondo le tue esigenze. La valigia-zaino può essere acquistata da Decathlon al prezzo di 54,99 €, diventando una scelta allettante per coloro che apprezzano sia l’estetica che la praticità durante i loro viaggi.

Altre valigie-zaino disponibili da Decathlon:

La valigia da cabina Kipsta Intensive da 30L è la valigia più venduta da Decathlon, ma puoi acquistarla anche in formato più grande da 90 litri con dimensioni di 32 cm di altezza, 82 cm di lunghezza e 44 cm di larghezza al prezzo di 94,99 euro.

Inoltre, puoi trovare anche la borsa da viaggio/valigia da immersione Subea SCD 90 L con dimensioni di 85 cm di lunghezza, 36 cm di larghezza e 33 cm di altezza al prezzo di 99,99 euro, così come lo zaino/valigia da viaggio con beauty case Bergara con una capacità di 30 litri, dimensioni di 54 x 32 x 25 cm e prezzo di 149,90 euro.

