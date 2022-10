Malattie mentali, sorrisi e lacrime, di Carles Francino

Non deve essere facile confessare che una volta eri appollaiato sulla ringhiera da un settimo piano che vogliono saltare. O che a un certo punto della tua vita l’unica soluzione ai problemi fosse Bevi e bevi finché non cadi. Ma penso che siano testimonianze come queste che stanno aiutando a portare la realtà della malattia mentale fuori dalla caverna.

Gli ultimi a uscire allo scoperto sono stati un comico, Javi Martín, e una cantante, Mai Meneses (Nena Daconte) con i suoi libri: ‘Bipolare e molto onore’ e ‘Avevo tanto da darti’. Mi sono commosso a parlare con loro l’altro pomeriggio alla radio e che si sono aperti nel canale senza molta considerazione. Javi, con l’armatura dell’umorismo come bandiera: “Riderò finché la mia paura non sarà passata; ad alta voce, a volte anche per non piangere. Chiamami pazza.” E Mai, che ha scritto il libro in un mese, tutto in una volta, dalla digestione di ricordi molto dolorosi: “Ho rinunciato avere incubi ogni notte. Gli spiriti venivano nel mio letto e li vedevo avvicinarsi finché non riuscivo a urlare”.

Entrambi soffre di disturbo bipolare, montagne russe dove euforia e tristezza prendono il sopravvento fino all’esaurimento del paziente. Le fasi maniacali possono portarti – così si dice – al settimo cielo, ma quelle depressive ti trascinano nel fango di un’angoscia, a volte insopportabile. Non è colpa di nessuno se ti succede questo. è nota l’esistenza di una componente genetica; anche se è vero che le droghe, la vita malsana e lo stress eccessivo contribuiscono al suo sviluppo.

La buona notizia è che Il disturbo bipolare non logora la capacità intellettiva. E può essere tenuto sotto controllo attraverso farmaci, terapie e cure psichiatriche. Lo confermano Javi Martín e Mai Meneses, che oggi si dimostrano due persone che sembrano sapere cos’è la felicità , che hanno accettato di avere una malattia mentale e che non solo non se ne vergognano, ma si spogliano perché le loro esperienze – e le loro sofferenze – possano essere utili a qualcuno. In un’epoca in cui l’egoismo e “ognuno per sé” sembrano vincere di gran lunga, la vostra generosità è un dono prezioso.