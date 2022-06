Malattie cardiovascolari: tutte le Comunità autonome superano il limite di particelle dannose per il cuore

Tutte le comunità autonome esuperano il limite delle particelle inquinanti dannose per il cuore raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), secondo la Società Spagnola di Cardiologia (SEC) e la Fondazione Spagnola del Cuore (FEC).

Secondo i dati dell’OMS, il inquinamento atmosferico può essere associato al 25% di tutti i decessi per cardiopatia ischemica e al 24% dei decessi a causa di incidenti cerebrovascolari.

Le particelle di materia sospesa (PM2,5 e PM10) sono i prodotti inquinanti a maggior impatto ambientale. Più sono piccoli, più possono essere dannosi per la salute. Ciò significa che i PM2.5 sono i più pericolosi.

A questo proposito, la SEC e la FEC hanno analizzato la concentrazione media annua di queste particelle in tutte le comunità autonome spagnole nell’ultimo decennio. Tutte le regioni, ad eccezione delle Isole Canarie, Murcia e La Rioja, sono riuscite a ridurre la concentrazione media annua di PM2,5 tra il 2010 e il 2020. Tuttavia, luia revisione al ribasso (fino a 5 microgrammi/m3) del valore limite di concentrazione annuale raccomandato dall’OMS significa che tutte le comunità lo superano.

Per quanto riguarda PM10solo nelle Isole Canarie e in Galizia la concentrazione media annua di queste particelle è aumentata, sebbene solo Estremadura, Navarra e Aragona siano al di sotto del limite raccomandato dall’OMS che, nel caso del PM10, è di 15 microgrammi/m3.

In questo contesto, la FEC e la SEC hanno presentato il progetto SEC-FEC Verde, il cui obiettivo generale è ridurre la morbilità e la mortalità per malattie cardiovascolari legati all’inquinamento.

Concentrazioni di contaminanti consigliate

“Le linee guida dell’OMS 2021 sulla qualità dell’aria sono più restrittive con le concentrazioni di inquinanti raccomandate nell’ambiente, quindi, sebbene in Spagna ci sia stato qualche miglioramento nella qualità dell’aria nell’ultimo decennio, c’è ancora siamo lontani dal raggiungere tali raccomandazionis”, valori Dr. Jordi Baths, consulente del progetto SEC-FEC Verde.

Lo specialista in cardiologia aggiunge che “queste linee guida OMS aggiornate vanno di pari passo con le evidenze scientifiche che lo indicano non esiste una soglia oltre la quale l’inquinamento atmosferico sia dannosoma concentrazioni minime di inquinanti nell’ambiente sono già associate a una maggiore morbilità e mortalità cardiovascolare”.

Per tutti questi motivi, per entrambe le entità lo è “urgente” continuare a sviluppare strategie personali e di prevenzione della popolazione, dalla promozione del trasporto attivo, a piedi o in bicicletta, al telelavoro o alle politiche ambientali.

In questo senso, non solo il traffico stradale è l’unico responsabile dell’emissione di inquinanti, ma vanno affrontate tutte le fonti, come la generazione di inquinanti nell’industria, nei porti e negli aeroporti e nelle abitazioni, soprattutto dalla combustione di caldaie e cucine, come recentemente sottolineato in un rapporto dell’European Public Health Alliance (EPHA). Questo rapporto indica la Spagna come uno dei paesi europei con le emissioni meno inquinanti. “Tuttavia, c’è spazio per miglioramenti”, concludono la SEC e la FEC.