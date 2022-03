Malattia di Chagas: sintomi e in cosa consiste

La malattia di Chagas è a infezione parassitaria direttamente correlato alle condizioni di vita precarie in alcune parti dell’America Latina, anche se a causa dell’immigrazione la malattia colpisce anche persone provenienti dagli Stati Uniti e dall’Europa.

La malattia di Chagas, o tripanosomiasi americana, è causata dall’infezione del parassita ‘Trypanosoma cruzi’ ed è classificata dall’OMS come una delle malattie tropicali trascurate o “dimenticate”. Quasi l’80% delle infezioni si verifica attraverso il morso di questi insetti reduvidi o triatominici (vinchucas o cimici).

Da sangue o cibo contaminato

Si trasmette anche da madre a figlio durante la gravidanza, attraverso trasfusioni di sangue, trapianti d’organo o mangiando cibi contaminati.

La causa di questo “oblio” è data dal fatto che gli insetti che lo trasmettono si trovano generalmente nel Case di adobe sudamericane Quindi la malattia è anche conosciuta come il ‘male del povero’-, cioè convivono nei tetti di paglia e nelle crepe nei muri delle abitazioni precarie.

Come debellare la malattia

Il modo per sradicarlo potrebbe essere, quindi, attraverso la distruzione del suo habitat, bruciando quelle costruzioni e sostituendole con abitazioni dignitose e abitabili.

La malattia di Chagas ha due fasi. La fase acuta -la prima- dura circa due mesi dopo aver contratto l’infezione. Durante questa fase acuta, nonostante la presenza di un gran numero di parassiti nel sistema circolatorio, nella maggior parte dei casi nessun sintomo o sintomo è lieve e non specifico.

In meno della metà delle persone appare punto lesione cutanea o gonfiore violaceo di una palpebra. Inoltre, potrebbe apparire febbre, mal di testa, linfonodi ingrossati, pallore, dolori muscolari, respiro corto, gonfiore e dolore addominale o toracico.

disturbi cardiaci

Può presentarsi la fase cronica della malattia di Chagas 10-20 anni dopo dell’infezione iniziale, o mai più. In questa fase cronica, i parassiti rimangono nascosti principalmente nel muscolo cardiaco e digerente. Fino al 30% dei pazienti soffre disturbi cardiaci e fino al 10% ha disturbi digestivi (tipicamente allargamento dell’esofago o del colon), neurologico o misto.

Nel corso degli anni, l’infezione può causare morte improvvisa per aritmie cardiache o insufficienza cardiaca progressiva come conseguenza della distruzione del muscolo cardiaco e delle sue innervazioni.

Problemi a contrarre il covid

I pazienti con Chagas possono avere sintomi gravi in caso di prendi il covid-19. Questo coronavirus può causare miocarditee di solito produce la malattia cronica di Chagas stati protrombotici, disturbi cardiaci e ictus trombotico secondario.

La malattia di Chagas può essere trattata con benznidazolo e anche con nifurtimoxmedicinali quasi al cento per cento efficace uccidere il parassita se somministrato all’inizio dell’infezione nella fase acuta, anche nei casi di trasmissione congenita.

Meno efficace

Tuttavia, la sua efficacia diminuisce proporzionalmente con il passare del tempo dell’infezione e le reazioni avverse sono più frequenti in età avanzata.

Il trattamento con questi farmaci è indicato anche in caso di riattivazione dell’infezione (ad esempio per immunosoppressione) e nei pazienti all’inizio della fase cronica, comprese le ragazze e le donne in età fertile (prima o dopo la gravidanza) per evitare il contagio. trasmissione congenita.

deve essere offerto trattamento degli adulti infettisoprattutto quelli senza sintomi, poiché il trattamento antiparassitario può prevenire o rallentare la progressione della malattia.