Makro riceve protezione giudiziaria dai suoi creditori

Macro e la metropolitanaè stata accolta l’istanza di risanamento giudiziario in Belgio. Il tribunale aziendale di Anversa garantisce alla catena di vendita al dettaglio protezione dai suoi creditori.

Un passo avanti verso la fine

Makro Cash & Carry Belgium, l’ex filiale belga di Metro, ha dovuto attendere con impazienza le ultime settimane e giorni, ma ora il via libera è stato dato: il tribunale delle imprese di Anversa ha approvato oggi la richiesta di riorganizzazione giudiziaria. Ciò significa che la catena in perdita avrà il tempo di elaborare un piano di riorganizzazione e sarà nel frattempo tutelata dai suoi creditori. Un rappresentante giudiziario sarà nominato per la supervisione del procedimento.

Tuttavia, la direzione e il nuovo proprietario Proprietà del bronzo Ho già un’idea chiara di come dovrebbe essere la riorganizzazione: candidati all’acquisizione si sono fatti avanti per la divisione all’ingrosso di Metro e alcune filiali separate di Makro. L’intenzione è di trasferire questi beni e il personale associato il prima possibile. In questo modo, la direzione spera di proteggere le attività economiche ancora vitali della catena.