Maisons du monde trionfa con questa stoviglieria vintage dallo spirito anni ’70!

Scopri presso Maisons du monde un set di stoviglie che beneficia di una bellissima promozione questo mese. Inizia!

C’è ancora qualcosa di nuovo presso Maisons du monde. Il famoso negozio si rivolge agli amanti della decorazione nostalgica attraverso stoviglie eleganti e retrò.

Un indirizzo da visitare per ispirarsi

Se non sai come ispirare la tua casa per l’autunno, allora una visita a Maisons du monde è d’obbligo. Infatti, il marchio offre una varietà infinita di riferimenti per soddisfare i gusti di tutti gli amanti della decorazione!

È l’indirizzo ideale per arredare e abbellire la tua casa senza spendere troppo. Mobili, decorazioni, sistemi di organizzazione intelligenti… Trova tutto ciò che ti serve per sentirti bene nel tuo spazio personale.

Dare personalità alla tua abitazione può essere una sfida quando non hai una casa perfetta. Spesso, le nostre case non hanno le caratteristiche ideali.

Troppo piccole, poco illuminate o senza una vista perfetta, hanno molti difetti. Ma con alcune buone idee, tutto questo può essere corretto.

Ti mancano dei sistemi di organizzazione? Allora, scegli i mobili più belli del negozio. Come questa cassettiera con nove cassetti dallo spirito bohémien.

Qualunque sia il motivo per venire a fare shopping in negozio, il marchio ti aiuta a valorizzare la tua casa. Troverai sicuramente l’articolo giusto che manca nel tuo “home sweet home”.

Come ad esempio questo tappeto molto elegante e soffice da inserire nel tuo soggiorno. Questo modello intrecciato permette di arredare facilmente una stanza e conferirle un fascino accogliente. È anche una buona idea decorativa per isolare il pavimento per i vicini di casa al piano di sotto!

Quest’autunno ci sono altri articoli che ti piaceranno presso Maisons du monde. In particolare, per migliorare il tuo modo di accogliere! Scopri infatti queste belle stoviglie con uno spirito anni ’70 che affascineranno i tuoi ospiti a tavola.

Maisons du monde propone un set in grès

Scopri subito da Maisons du monde questo set di sei piatti in vero grès. Questi modelli della gamma ZONZA sono di grande bellezza. Questi piatti piani in grès color caramello e crema metteranno in risalto tutti i tuoi pasti.

Sono ideali per un uso quotidiano. Resistenti, non si graffiano e possono anche essere lavati in lavastoviglie. Il loro look retrò non manca di fascino e conquisterà gli amanti degli anni ’70.

Il loro materiale in grès dà loro questa immagine di oggetti che attraversano il tempo. E soprattutto, ciò conferisce loro una qualità resistente nel tempo.

