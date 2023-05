Maisons du Monde trionfa con l’indispensabile per fare colazione a letto!

Nel suo catalogo, Maisons du Monde ha messo in vendita un magnifico vassoio per avere una colazione elegante!

Tutti i giorni, Maisons du Monde mette in vendita prodotti sempre più belli per la casa. E si può dire che la maggior parte degli oggetti siano sempre un vero successo tra i clienti.

Maisons du Monde pensa a tutto

Alcuni anni fa, Ikea è riuscita a imporsi come leader nel mondo dell’arredamento e della decorazione. Al contrario, molte catene concorrono con il gigante da tempo ormai. Questo è il caso di Maisons du Monde.

Quest’ultima è riuscita a tenere testa a Ikea con i suoi prodotti originali e innovativi, ben lontani da ciò che la maggior parte delle piattaforme standard possono offrire per la loro raccolta quotidiana.

E di recente, c’è un prodotto che ha deciso di distinguersi grazie a Maisons du Monde. Come sempre, la società francese è riuscita a distinguersi dalle altre, non facendo l’impasse su alcuni dettagli abbastanza importanti.

Infatti, Maisons du Monde non lascia niente al caso e pensa sempre a tutto. L’azienda ha svelato il prodotto indispensabile se si vuole godere di una colazione a letto ad esempio.

O se hai bisogno di mangiare tranquillamente davanti alla TV. Infatti, l’azienda ha presentato il suo incredibile vassoio in metallo e vetro della serie Aswan. È chiaramente un prodotto che fa per te.

Un vassoio incredibile per la quotidianità

Il vassoio in vendita da Maisons du Monde si distingue sia dal punto di vista funzionale che estetico. Per quanto riguarda la sua funzionalità, si tratta di un pratico vassoio in legno di pino.

Certo, è accompagnato da due maniglie in metallo con cui è possibile trasportare il contenuto del vassoio in modo pratico. Se sei abituato a mangiare davanti alla TV, questo è un prodotto indispensabile.

Invece di fare avanti e indietro tra la cucina e il soggiorno, potrai portare direttamente tutto ciò di cui hai bisogno con questo vassoio. Potrai persino mangiare sopra senza aver paura di rovinarlo.

E per questo, la superficie del vassoio è ricoperta di vetro. Un materiale molto resistente che ti permetterà di posare le tue posate e i tuoi piatti. E questo, senza preoccuparti della sua solidità.

Se vuoi sorprendere il tuo partner con una colazione a letto, sappi che questo vassoio non mancherà di rendere quel momento ancora più magico. Infatti, il vassoio di Maisons du Monde ha un incredibile design visivo.

Un prodotto a meno di 27 euro

Se la superficie del vassoio è coperta di vetro, è composta anche da un elegante stampato floreale. Di cui fanno parte i colori bianco, oro e marrone. Questi colori conferiscono a questo vassoio Maisons du Monde un senso estetico di grande valore.

Tutti questi aspetti rendono questo prodotto indispensabile. Inoltre, quando non lo usi, puoi sempre metterlo come oggetto di decorazione. Grazie anche al suo incredibile lato estetico che ha tutto per piacere.

Come detto in precedenza, può anche avere un’utilità quotidiana. Senza dubbio non riuscirai più a fare a meno dell’uso di questo vassoio. Quest’ultimo diventerà un vero oggetto indispensabile nella tua vita di tutti i giorni.

Se vuoi acquisirlo, puoi trovare questo vassoio sul sito internet di Maisons du Monde. Inoltre, è disponibile a un prezzo abbastanza abbordabile. Dovrai sborsare la somma di 26,99 euro per acquisirlo!

