Maisons du Monde trionfa con la sua decorazione più originale del catalogo!

Maisons du Monde gioca la carta dell’originalità con questo mobile a forma di bicicletta unico che non lascerà nessuno indifferente.

Vuoi distinguerti creando un’originale decorazione nel tuo salotto? Non perderti questo mobile Maison du Monde di cui tutti parlano in rete. Gli amanti delle biciclette lo adoreranno! Ti diciamo tutto da A a Z!

Maisons du Monde fa impazzire con le sue creazioni

Maisons du Monde è un marchio imprescindibile per tutti gli appassionati di arredamento. Infatti, il marchio offre una vasta scelta di mobili e accessori trendy a prezzi convenienti. È quindi una destinazione di shopping perfetta per trovare nuove ispirazioni.

Il negozio non esita a appropriarsi di tutte le tendenze del momento. Mette in risalto tutti gli stili di design per attirare molti clienti.

Stile industriale, retrò o moderno, troverai sicuramente qualcosa che ti piace nei reparti di Maisons du Monde. Quest’anno, il marchio ha deciso di distinguersi offrendo creazioni uniche degne dei più grandi designer. È il caso della sua serie di statuette delle isole che sta riscuotendo un enorme successo dal loro lancio.

Maisons du Monde non si ferma qui e ci propone questa volta un altro arredo atipico che piacerà agli amanti delle biciclette. Infatti, il negozio propone ora una console per bicicletta industriale ultra fantastica!

Una console per bicicletta per un arredamento industriale unico

Se sei stanco di decorazioni che si somigliano, desideri distinguerti e creare un’atmosfera unica nel tuo salotto? Va bene, perché Maisons du Monde ha appena lanciato un pezzo unico che sembra un mobile da designer.

Si tratta di una console a forma di bicicletta retrò. Un prodotto fuori dal comune ma molto utile nella vita di tutti i giorni. Infatti, ha un ampio piano in legno che può essere utilizzato per posare oggetti decorativi o per riporre oggetti. Non male, vero?

La struttura di questo tavolo è composta da una finta bicicletta in metallo. Il suo aspetto retrò gli conferisce uno splendido stile industriale. Questo permette anche di creare un ambiente autentico in cui ci si sente bene.

Maisons du Monde punta su dettagli ultra realistici. Ruote, pedali, catene… possiamo trovare tutti gli elementi di una vera bicicletta per una decorazione di grande impatto.

Questo fantastico mobile ha dimensioni ideali per diventare il pezzo forte del tuo salotto. Con questo, puoi sicuramente stupire i tuoi ospiti ogni volta!

Questa creazione originale ha immediatamente fatto innamorare i navigatori. Bisogna dire che questo mobile non assomiglia a nessun altro. Ed è perfetto per creare un ambiente unico, lontano dallo stile Ikea che si vede ovunque.

Un’originale decorazione al miglior prezzo

Gli amanti dell’arredamento e delle biciclette sono numerosi ad adorare questo tavolo di Maisons du Monde. Tanto che questo prodotto fa parte dei best seller del marchio da alcune settimane.

Maisons du Monde propone un prezzo ragionevole per questo tavolo degno dei più grandi designer. Infatti, questa creazione rara ed elegante costa 499 euro in tutti i suoi punti vendita. Si tratta di un prezzo molto ragionevole rispetto alle creazioni di marca.

Quindi ora sai cosa fare se stai cercando un accessorio trendy e atipico per il tuo salotto. Maisons du Monde ti propone anche un’intera collezione industriale per creare un’atmosfera straordinaria a casa tua. Avviso agli appassionati!

