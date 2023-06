Maisons du Monde trionfa con il suo pouf gigante per godersi bene il sole quest’estate!

Nel suo catalogo, Maisons du Monde ha svelato la sua selezione di pouf perfetti per la decorazione o per prendere il sole!

Nella vita quotidiana, Maisons du Monde vende prodotti utili per la casa. Di recente, l’azienda si è concentrata sui suoi pouf giganti, perfetti per la decorazione o per prendere il sole.

Un pouf gigante perfetto per una pennichella

Stendersi sulla terrazza per riposare e godersi un po’ di sole può essere rivitalizzante. È un piano perfetto e molto tranquillo per quest’estate. Ma è importante avere i giusti mobili per esterni per godersi questi momenti.

Fortunatamente, Maisons du Monde ha deciso di offrire diversi pouf che non mancheranno di conquistarti. Inizialmente, l’azienda ha svelato il suo pouf gigante ROMY. È un mobile di forma rettangolare.

Ha misure equivalenti a 130 cm di profondità, 5 cm di altezza e 170 cm di lunghezza. Ha una finitura stampata con motivi floreali. Il pouf di Maisons du Monde è anche disponibile in bianco combinato con il verde oliva.

È morbido, confortevole e ha anche anelli laterali con maniglie in corda che facilitano il suo utilizzo. Questo pouf gigante è perfetto per sostenere il peso del corpo. Costa 179,00 euro.

