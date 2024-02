Maisons du Monde rilancia il portariviste in versione elegante

Maisons du Monde rilancia il portariviste con nuove eleganti versioni che vi conquisteranno sicuramente!

Maisons du Monde ha deciso di riportare in auge il portariviste che era presente nelle case dei vostri nonni. E si può dire che l'azienda fa centro con i suoi arredi eleganti.

Maisons du Monde rinnova questo oggetto con un nuovo stile

Nel suo catalogo, Maisons du Monde ha messo in vendita il suo portariviste BENTO. Si tratta di un portariviste semplice e versatile che può essere posizionato in diverse stanze della casa.

Utilizzato per sostenere e conservare riviste o piccoli oggetti. Realizzato con una struttura in legno naturale, ha 4 punti di appoggio robusti e stabili. Inoltre, un corpo in pelle sintetica malleabile lo rende facile da mantenere.

Inoltre, è un prodotto Maisons du Monde che si monta rapidamente e facilmente. Infatti, include il materiale di installazione e le istruzioni. Questo prodotto supporta un peso massimo di 1,2 kg.

Ha anche le seguenti dimensioni generali: 45 cm di altezza, 26 cm di larghezza e 40 cm di lunghezza. Di colore marrone, ha ricevuto un bello sconto. Prima costava 68 euro. Ora, costa 35,99 euro.

Portariviste perfetti per decorare la tua casa

Questo portariviste pesa 0,42 kg. Realizzato con un tessuto di giunco marino fatto a mano, ha una finitura naturale. E sulla sua faccia anteriore, è stata scritta la frase seguente “Magazines/Journaux”.

È un prodotto Maisons du Monde che ha due maniglie superiori che facilitano il trasporto. Inoltre, il prezzo è molto accessibile. Infatti, potrete trovarlo per la somma di 19,99 euro.

Altri modelli eleganti

Il marchio francese ha anche messo in vendita un altro portariviste in legno. Se stai cercando uno stile più classico e resistente, questo prodotto con una struttura tradizionale in legno 100% trattato con una finitura liscia.

Lo rende facile da mantenere e ha un effetto monocromatico. Viene fornito con una base triangolare invertita che facilita la conservazione delle riviste, pannelli di progettazione semi-aperti che permettono la circolazione dell'aria.

Ha anche 4 punti di supporto che assicurano la stabilità. È un portariviste che ha un montaggio semplice. Pesa 3 kg e può essere utilizzato per conservare i libri. Posizionato a livello del suolo, misura 40 x 40 x 30 cm in profondità, altezza e lunghezza. È disponibile al prezzo di 59 euro.

Maisons du Monde ha anche un altro stile di portariviste. Questo è il caso del modello HOMN. È rettangolare, stretto e rialzato e si appoggia a livello del suolo in equilibrio contro un muro.

Questo prodotto ha anche 2 listelli laterali in legno naturale che servono da supporto. Oltre a un corpo in 100% poliestere con 8 sezioni di stoccaggio per riviste, brochure o libri. Può servire come espositore.

Di colore beige, misura 4 cm di profondità, 145 cm di altezza e 50 cm di lunghezza. Ora, il portariviste costa 42,99 euro.