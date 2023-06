Maisons du Monde presenta una serie di statue che ricordano un’isola molto famosa!

Maisons du Monde vi offre un tocco di esotismo per il vostro giardino con una statua che rappresenta la gigantesca figura nera dell’Isola di Pasqua.

Maisons du Monde, famosa per il suo catalogo originale ed unico, propone un nuovo pezzo incredibile. Trasformerà il vostro giardino in un vero viaggio esotico. Con la gigantesca figura nera dell’Isola di Pasqua, il vostro spazio esterno otterrà un tocco di personalità senza eguali. Vi diciamo di più.

Un giardino che vi fa viaggiare grazie a Maisons du Monde

Quando si tratta di decorare la nostra casa, ci sono molti negozi che offrono una varietà infinita di opzioni. Anche se il catalogo di Ikea è spesso considerato il punto di riferimento per la decorazione, ci sono momenti in cui aspiriamo a qualcosa di più audace, di più stravagante.

Ecco dove Maisons du Monde prende la scena. Non sorprende che le sue collezioni uniche e originali siano sempre all’ordine del giorno.

Ricordate! La scorsa stagione, il marchio francese aveva presentato un catalogo che ha portato i nostri interni al Museo del Louvre grazie alla presenza della Venus de Milo.

E questa volta, Maisons du Monde ci porta in Cile. Infatti, il marchio svela la sua nuova statua: la presenza imponente della gigantesca figura nera dell’Isola di Pasqua.

Buone notizie quindi! Tuffatevi nel cuore dell’Isola di Pasqua senza lasciare la vostra casa grazie alla gigantesca figura nera di Maisons du Monde. Questo pezzo iconico, disponibile nel catalogo del marchio specializzato in arredamento, ha già conquistato tutti.

Infatti, cattura lo spirito misterioso e la bellezza affascinante dell’isola. Con questa imponente statua, il vostro giardino si trasforma in un vero e proprio santuario esotico, invogliando all’evasione e alla contemplazione.

Non sorprende. Con questo elemento, il vostro giardino si veste di una personalità unica, richiamando immediatamente l’Isola di Pasqua, una delle destinazioni turistiche più emblematiche al mondo.

Maisons du Monde svela questo accessorio ideale per un viaggio esotico dal vostro giardino!

Una decorazione unica nel suo genere

Non è più un segreto per nessuno. Maisons du Monde si distingue per la sua selezione di prodotti stravaganti e originali. La gigantesca figura nera dell’Isola di Pasqua incarna perfettamente questo approccio distintivo.

E non è un caso… Maisons du Monde trae ancora una volta ispirazione da un luogo reale per donare un tocco di eleganza, cultura e personalità a qualsiasi parte del vostro giardino.

Fatta di magnesia, misura 81 centimetri di altezza. Questo pezzo iconico porterà un tocco di eleganza ed esotismo al vostro giardino. Il suo design affascinante e la sua presenza imponente renderanno il vostro spazio esterno un vero gioiello decorativo.

Con la gigantesca figura nera di Maisons du Monde, il vostro giardino diventerà infatti un luogo di scoperta e meraviglia. Questo pezzo unico vi trasporterà all’Isola di Pasqua, uno dei siti turistici più emblematici al mondo.

Offrite al vostro spazio esterno un’atmosfera affascinante e lasciatevi incantare dall’atmosfera mistica e culturale che questa statua evoca. Preparatevi a vivere un’esperienza decorativa indimenticabile con Maisons du Monde.

Avete capito bene, questo pezzo iconico imperdibile per ogni giardino è incredibile. La buona notizia? La gigantesca figura nera dell’Isola di Pasqua è disponibile da subito presso Maisons du Monde.

Quest’estate, lasciatevi quindi sedurre dall’elemento che regnerà nel vostro giardino. Trovatelo ora sul sito di Maisons du Monde, al prezzo di 119 euro. Un affare davvero interessante.

