Maisons du Monde presenta l’indispensabile per l’estate per proteggersi bene dal sole.

Nel suo catalogo, Maisons du Monde ha proposto numerose tende da sole perfette per godersi l’estate!

Sono già diversi mesi che la primavera è tornata in Francia. A breve sarà l’estate a prendere il suo posto. Durante questo periodo molte persone vogliono godersi il loro spazio all’aperto e Maisons du Monde lo sa bene.

Maisons du Monde spopola con le sue tende da sole

Lo spazio esterno è uno dei luoghi più frequentati durante la stagione calda, non solo perché diventa la zona più fresca della casa, ma anche perché ci sono molte attività all’aperto che possono essere praticate con il bel tempo.

Tuttavia, se il sole è molto apprezzato, non perdona. Infatti, è necessario proteggersi dai raggi UV ad ogni costo. Maisons du Monde ha trovato la soluzione perfetta per godersi l’esterno senza mettere a rischio la salute.

Per prima cosa, Maisons du Monde ha messo in vendita un ombrellone pieghevole PALMA. È un ombrellone elegante per completare l’arredamento esterno. Fabbricato con una struttura in alluminio, ha un rivestimento in vinile speciale.

Quest’ultimo lo protegge dagli elementi e offre una finitura effetto legno molto visibile. Inoltre, ha un tessuto 100% poliestere di 180 g/m2 e il diametro del gambo è di 38 mm, quindi ha una grande resistenza al vento.

L’ombrellone di Maisons du Monde ha anche una funzione pieghevole per adattarsi alle esigenze di spazio. Pesa 7,5 kg e ha le seguenti dimensioni: 255 cm di altezza, 300 cm di larghezza e di profondità. È disponibile in 4 colori: bianco grezzo, marrone, nero e verde. Il prezzo è di 119,00 euro.

Prodotti molto eleganti

Maisons du Monde ha anche presentato il suo ombrellone inclinabile PALMARIS. È un ombrellone versatile, utile per la terrazza, il giardino o il balcone. Realizzato con un sistema di inclinazione per proteggersi dai raggi del sole ovunque si trovi la casa e in qualsiasi momento della giornata.

Dispone di una struttura in alluminio finitura effetto legno, un rivestimento in tessuto 100% poliestere resistente e un’asta di 193 cm. Inoltre, le sue misure sono le seguenti: 255 cm di altezza, 300 cm di larghezza e di profondità.

Inoltre, l’ombrellone non include la base di supporto e dispone di un sistema a carrucola e corda per aprirsi e chiudersi rapidamente e facilmente. Di colore bianco grezzo, costa 83,30 euro invece di 119,00 euro.

Maisons du Monde ha anche messo in vendita un ombrellone a frange MANILLE. Ha una finitura naturale e rustica. Ha una forma circolare con volant e frange. Inoltre, ha una tela in poliestere di 180 g/m2, gambe in fibra di vetro e un’asta in acciaio con una finitura in legno.

Ha un sistema di apertura push-up. L’ombrello viene fornito con un involucro per un trasporto confortevole. Ed è resistente ai raggi UV. È importante sapere che misura 200 cm di diametro e ha un’altezza variabile tra 189 cm e 261 cm. Costa 89,00 euro.

4.9/5 - (12 votes)