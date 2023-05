Maisons du Monde presenta l’arredamento perfetto per guadagnare spazio in tutti i bagni!

Maisons du Monde presenta l’arredamento perfetto per guadagnare spazio in tutti i...

Nel suo catalogo, Maisons du Monde ha proposto i migliori prodotti a prezzi molto accessibili per il bagno delle piccole dimensioni!

Il mobile del bagno è molto importante, soprattutto quando questo è piccolo. Maisons du Monde ha svelato i migliori prodotti a prezzi molto accessibili per questo luogo dell’abitazione.

Maisons du Monde fa centro con il portasciugamani

Gli spazi piccoli hanno molti vantaggi, ma la capacità di stoccaggio non ne fa parte. Con i piccoli spazi compatti, è necessario riuscire a guadagnare spazi in più e proteggere i propri oggetti.

Nel caso specifico dei bagni, la situazione è un po’ più complessa. Infatti, la funzionalità e l’estetica richieste in questo luogo non sono così semplici da realizzare come in un soggiorno o in una camera da letto.

Ma con Maisons du Monde, non ci saranno più problemi. Infatti, l’azienda ha presentato un portasciugamani murale in teak massiccio SASHA. Si tratta di un mobile accessorio da posizionare nel bagno.

Dispone di un sistema di regolazione murale pratico che permette di guadagnare spazio. Realizzato in legno di teak massiccio, ha una finitura naturale e scura per il corpo degli scaffali e in ottone.

Il prodotto di Maisons du Monde è progettato per servire come portasciugamani. Dispone anche di uno spazio di archiviazione in più sulla cima dello scaffale superiore. La barra misura 1 x 56 cm di spessore e di lunghezza.

Mentre il prodotto completo ha le seguenti dimensioni: 15 cm in altezza, 60 cm in larghezza e 20 cm in profondità. Ha un peso di 3 kg, un formato rettangolare e minimalista. E viene venduto al prezzo di 101,90 euro da Maisons du Monde.

Prodotti fantastici per il bagno

Maisons du Monde fa centro anche con il suo portasciugamani scala GALYNO. Anche questo in legno di teak massiccio, troverai questo porta asciugamani a forma di scala da appoggiare al muro.

Ha un formato rettangolare, stretto e leggermente allungato. Infatti, misura 170 cm di altezza, 50 cm di larghezza e 3 cm di profondità. E pesa 3,5 kg. Il prodotto di Maisons du Monde ha una finitura liscia e dispone di 3 livelli di supporto.

Include anche dei piedini protetti per evitare di basculare o scivolare sul pavimento. Elegante, discreto, pratico, puoi trovarlo in marrone al prezzo di 91,90 euro. L’azienda ha anche

