Maisons du monde presenta il tavolo che cambierà per sempre la tua sala da pranzo a prezzi scontati!

Maisons du monde presenta il tavolo che cambierà per sempre la tua...

Maisons du Monde ha messo in vendita incredibili tavoli da pranzo per il soggiorno che non mancheranno di rendere tutti i tuoi ospiti gelosi!

Maisons du monde propone mobili molto apprezzati dai fan dell’arredamento. Recentemente ha messo in vendita un incredibile tavolo da pranzo. Come sempre, l’azienda ha scommesso su una finitura minimalista o industriale.

Maisons du monde fa un boom con i suoi tavoli

Maisons du monde non esita a ispirarsi a design molto simili a quelli di Zara Home o Ikea. Tuttavia, spesso apporta un tocco classico di eleganza che solo questo negozio può offrire ai suoi clienti.

Maisons du monde ha svelato il suo tavolo da pranzo ALFRED. Si tratta di un tavolo rettangolare, composto da un piano in legno di mango e 4 gambe in metallo finito in vernice acrilica e poliuretanica con vernice nitrocellulosica.

Ha una finitura di tipo industriale e un sistema estendibile che comprende 2 prolunghe da 40 cm con apertura scorrevole. Viene fornito con 4 finte cassettiere decorative. E ha le seguenti dimensioni: 75 cm di altezza, 200 cm di larghezza.

Estensibile fino a un massimo di 280 cm e 90 cm di profondità, questo tavolo venduto da Maisons du monde proviene dall’India. Pesa 97,3 kg e può ospitare 8 o 12 commensali. Con un tono naturale/nero, costa 899,00 euro.

Prodotti perfetti per la casa

Maisons du monde ha anche svelato il suo tavolo da pranzo scandinavo SPRING. Si tratta di un modello compatto che si distingue per la sua particolare forma triangolare e i suoi bordi ovali. Ha uno stile minimalista ed elegante dalle linee fini.

Tutto ciò è ottenuto con un piano in pannello di vetro di densità media, rifinito con vernice nitrocellulosica e una base in gomma con finitura ad olio. Misura 75 cm di altezza, 148 cm di larghezza e 105 cm di profondità.

Il tavolo venduto da Maisons du monde pesa 22,5 kg. E può ospitare 4 o 5 persone. Le sue gambe hanno una finitura robusta e resistente per garantire la stabilità. Disponibile in bianco, costa 169,00 euro.

Maisons du monde ha anche proposto un tavolo da pranzo rotondo SPRING. È possibile ottenere anche il modello precedente in formato di piano rotondo con 4 punti di appoggio stabili.

È sufficiente quindi per 4 persone e ha un diametro di 90 cm. Inoltre, ha un’altezza di 76 cm. Il tavolo ha una struttura in pannelli di fibre a media densità.

I migliori tavoli dell’azienda

Il tavolo di Maisons du monde ha un piano realizzato nello stesso materiale con una speciale rivestimento in quercia e una finitura vernice nitrocellulosica satinata. E le gambe in gomma con lo stesso trattamento.

Pesa 13 kg ed è disponibile anche in 2 formati: gambe nere e piano naturale a 149,00 euro. O gambe naturali con piano bianco a 99,99 euro. Maisons du monde ha anche fatto l’unanimità con un tavolo da pranzo

