Maisons du monde presenta il suo bellissimo mobile da salotto per riporre tutti i tuoi libri!

Grazie a questo nuovo mobile di Maisons du monde, metti in ordine le tue cose. Questa elegante libreria fa l’unanimità!

Per dare un tocco di chic in più alla tua casa, Maisons du monde svela i suoi mobili più belli. Come questa libreria per creare un’atmosfera esotica a casa tua.

Crea l’atmosfera dei tuoi sogni quest’estate con il marchio

Non sei ancora finito con lo shopping venendo a gironzolare da Maisons du monde. Il marchio di arredamento ti riserva ancora molte sorprese all’avvicinarsi dell’estate per ispirare il tuo habitat.

Non c’è dubbio che gli amanti della bella decorazione troveranno la loro felicità presso il marchio. Maisons du monde ha infatti incredibili novità che stanno già spopolando nei negozi.

Come questo grazioso divano d’appoggio perfetto per far dormire un ospite all’improvviso! Il marchio ha anche le migliori idee per aiutarti a arredare i tuoi spazi living.

Ora che l’estate è alle porte, le novità si accumulano presso il marchio. Maisons du monde mette in mostra le sue più belle referenze per permetterti di passare una stagione piacevole.

Per esempio, opta per questa graziosa sedia a dondolo da possedere rapidamente sul tuo balcone. Ha un look sublime ed è anche a basso prezzo.

Durante questa nuova stagione, potrai lasciare libero sfogo alle tue fantasie di decorazione. Perché ci sono molti articoli a basso prezzo che non aspettano altro che arrivare a casa tua!

Penso ad esempio a questa candela profumata dal look chic per creare l’atmosfera in una delle tue stanze. Può bruciare per 35 ore. È sufficiente per profumare la tua casa per giorni e far fluttuare un dolce profumo che coprirà gli odori di tabacco o di cibo.

Cosa c’è di nuovo ancora presso Maison du monde? La tua tana manca di spazio di archiviazione? Lo sappiamo, è un po’ il problema ricorrente che conoscono le abitazioni moderne…

Un mobile di alta gamma firmato Maisons du monde

Ma per porre rimedio a questo, il marchio non manca di buone idee. Se non sai dove conservare tutti i tuoi libri, scopri questa libreria che arriva al momento giusto.

Questo mobile è un’esclusiva di Maisons du monde. E non tarderà a incontrare un grande successo. Questa libreria disarticolata a tre porte è perfetta per mettere in ordine le tue cose.

Gli appassionati di decorazione originale si innamorano dello spirito asimmetrico di questo mobile in legno chiaro certificato FSC. Questa referenza possiede nove nicchie di diverse dimensioni, di cui quattro senza fondo.

Questo mobile ha anche due belle porte in canna intrecciata di rattan che gli conferiscono un bell’aspetto esotico. Infine, le sue maniglie e piedini in metallo finitura ottone gli conferiscono un tocco finale molto elegante.

Per fare un archiviazione efficiente a casa tua, questa libreria è la scelta perfetta. Puoi esporla sia nel tuo salotto che in una camera da letto.

Quanto costa questo mobile?

Questo mobile di alta gamma Solstice è una creazione degli stilisti di Maisons du Monde. Pensato per poter soddisfare tutte le esigenze della clientela, fa l’unanimità per lui.

“Magnifico acquisto che mi piace ammirare ogni giorno”, testimoniano così una cliente felice di possedere questa libreria in legno a casa sua. Vuoi lo stesso?

Allora, considera di spendere in negozio la somma di 429 €. È un prezzo più che perfetto per un mobile di questa eccezionale qualità.

4.3/5 - (9 votes)