Maisons du Monde presenta il prodotto perfetto per avere bevande fresche sempre a portata di mano durante l’estate!

Per goderti l’estate e rinfrescarti, Maisons du monde ti propone il suo mobile refrigerato dal bell’aspetto retrò!

Per goderti al meglio l’estate, Maisons du monde moltiplica gli indispensabili da avere a casa. Come questo elegante e molto utile frigorifero su ruote.

Novità da scoprire per la casa

Cosa c’è di bello da acquistare in questi giorni da Maisons du monde? Il marchio di arredamento e decorazione ha ancora degli incredibili prodotti da offrire ai suoi clienti.

Ti aspetta un festival di occasioni in negozio. C’è qualcosa per tutti i gusti, le esigenze e i budget! Se il tuo budget è un po’ basso a causa dell’inflazione, potrai comunque concederti qualcosa.

Perché con Maisons du monde, arredare o arredare la tua casa con cura non è necessariamente costoso. La prova, ad esempio, con questo grazioso set di lenzuola a meno di 30 €.

È ideale per dare alla tua camera da letto una nuova atmosfera a poco prezzo. Ti piacerà anche il nuovo arredamento da giardino che acquisterai presso il negozio.

Se hai la fortuna di avere un balcone o un altro spazio esterno, potrai abbellirlo con delle belle scoperte da trovare anche presso il marchio.

Perché non approfittare delle belle giornate prendendo il sole su questa comoda sdraio? La sua resistente seduta e la sua struttura in legno daranno un tocco di eleganza alla tua casa.

Per garantire il tuo benessere di fronte all’aumento delle temperature, pensa anche a creare un piccolo angolo d’ombra. Da Maisons du monde, opta per questi ombrelloni di tutte le dimensioni e tutti i prezzi per proteggerti efficacemente dai raggi UV del sole.

Posseggono non solo un’elegante allure, ma sono anche venduti a prezzi convenienti per tutte le tasche. Sempre con l’obiettivo di rinfrescarti quest’estate, pensa anche a bere bevande fresche.

Maisons du monde lancia un frigorifero innovativo

Per averlo sempre a portata di mano, Maisons du monde innova con il suo frigorifero vintage montato su ruote.

Questo bel oggetto dal look retrò si rivolge a tutti i nostalgici degli anni ’50. Questo frigorifero riprende infatti lo stile inimitabile dei mobili di quell’epoca.

Questo frigorifero su ruote in metallo della gamma FRESH è un riferimento da possedere a casa durante il periodo estivo. Grazie alle sue ruote, ti consente di servire da una stanza all’altra insieme a te.

È pratico quando si riceve ospiti. È anche particolarmente ben concepito. Infatti, ha un rubinetto per lo scarico, nonché un apriscatole e un contenitore per il ghiaccio.

Inoltre, il suo coperchio consente un’apertura parziale o totale. Buono a sapersi: questo prodotto può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno.

Un riferimento da avere a casa

E la buona notizia è che è resistente al sole e all’acqua. Quindi è anche un riferimento di Maisons du monde che si inviterà a bordo piscina!

Da acquistare nei colori nero o rosso in negozio, questo mobile refrigerato è quello che ti serve per goderti la bella stagione.

Non temere quindi il caldo con questo frigorifero in cui conservare le tue bevande per consumarle molto fresche! Con il suo design curato, il suo look “laboratorio” e il suo prezzo, questo mobile ha tutte le possibilità di arrivare a casa tua nei prossimi giorni!

