Maisons du Monde presenta il divano perfetto per godersi le serate a guardare le serie Netflix o al cinema!

Maisons du Monde ha deciso di mettere in vendita diverse poltrone dal design molto lussuoso che faranno impazzire tutti i tuoi ospiti!

Nel suo catalogo, Maisons du Monde propone oggetti amati uno più dell’altro. È vero che l’azienda si impegna a svelare prodotti di lusso con prezzi decisamente diversi in base al budget.

Maisons du monde lancia un divano-letto perfetto per i tuoi ospiti

Per la grande gioia dei suoi clienti, Maisons du Monde ha deciso di mettere in vendita un divano della serie NIDO dal design molto elegante. Si tratta di un divano-letto semplice, dal design elegante, moderno, funzionale e minimalista.

È realizzato in legno certificato FSC. È importante sapere che questo garantisce l’origine sostenibile dei suoi materiali di produzione. Il prodotto ha anche un imbottitura in poliuretano e una fodera in poliestere.

Il prodotto messo in vendita da Maisons du Monde ha una profondità di 87 cm, un’altezza di 82 cm e una lunghezza di 109 cm. Inoltre, pesa 28,4 chilogrammi. Viene consegnato con punti di appoggio stabili.

Questi forniscono anche un po’ di altezza. Da sapere che il divano-letto non ha braccioli. Puoi trovarlo disponibile in bianco, giallo, grigio chiaro, antracite e verde chiaro. Il suo prezzo è di 229,00 euro.

Due sedie perfette per la sala da pranzo

Maisons du Monde ha anche svelato una sedia in tessuto ICE. Si tratta di un prodotto perfetto per i tavoli da pranzo. La sedia ha una struttura in legno resistente. Ha anche un leggero imbottitura in poliuretano.

E una rivestimento in materiale tessile. È importante sapere che, come il prodotto precedente, la sedia non ha braccioli. Invece, ha uno schienale leggermente rialzato. Ha anche un buon sistema di supporto.

Ha una profondità di 56,5 cm, un’altezza di 84 cm, una lunghezza di 48 cm e pesa anche 5,3 chilogrammi. È una sedia estetica, funzionale e accessibile. Costa 69,99 euro ed è disponibile in 4 colori.

