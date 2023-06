Maisons du Monde lancia la nuova tendenza decorativa con la decorazione murale vegetale!

La decorazione murale FLAVIE di Maisons du Monde offre un nuovo approccio per integrare le piante artificiali nella tua casa.

Indipendentemente dalla stagione, l’arredamento della nostra casa riflette i nostri gusti personali ed evolve nel tempo. Maisons du Monde, con il suo catalogo versatile, offre una vasta gamma di opzioni per soddisfare tutti gli stili. In estate, quando gli spazi esterni assumono importanza, le piante diventano un elemento essenziale. Oggi, il marchio francese ci svela l’ultima tendenza in materia di decorazione murale che propone: la decorazione murale FLAVIE con piante artificiali.

Maisons du Monde fa felici gli amanti delle piante

La presenza di piante all’interno della nostra casa crea un’atmosfera rilassante e un tocco di natura. Maisons du Monde lo ha capito molto bene.

Per la gioia dei suoi fedeli clienti, il marchio francese di arredamento propone un nuovo approccio alla decorazione murale. Con la collezione FLAVIE, l’eleganza di un quadro si unisce alla varietà delle piante artificiali.

Questa decorazione murale unica ha davvero tutto per piacere. È composta da nove caselle piene di piante artificiali, creando così un giardino botanico personalizzato sul tuo muro.

Con dimensioni di 17×70 centimetri, questo quadro diventa l’opzione ideale per gli amanti delle piante che desiderano aggiungere un tocco verde al loro interno. Impossibile resistere.

E non è tutto… Le piante artificiali sono state a lungo preferite per la loro facilità di manutenzione e la capacità di conservare il loro aspetto senza appassire. Tuttavia, la collezione FLAVIE di Maisons du Monde va oltre, offrendo un’alternativa moderna e artistica alle piante tradizionali.

Ogni casella del quadro è accuratamente progettata per ospitare una varietà di piante artificiali. Ciò crea un mix armonioso di colori e forme.

Che tu preferisca fogliame rigoglioso, piante grasse o fiori delicati, troverai sicuramente una combinazione che si adatta al tuo stile. Guarda:

Maisons du Monde lancia la nuova tendenza déco: la decorazione murale vegetale!

Una decorazione murale distintiva ed elegante

Maisons du Monde ha ancora una volta fatto centro. Il marchio ha ripensato il concetto tradizionale di decorazione murale con la collezione FLAVIE. Utilizzando materiali interamente in plastica, queste piante artificiali diventano un elemento imprescindibile per gli amanti della decorazione naturale.

Aggiungono un tocco distintivo ed elegante a qualsiasi stanza della tua casa. Che si tratti del soggiorno, della terrazza o di qualsiasi altro spazio, questa decorazione murale si abbina perfettamente al tuo interno.

Ma non è tutto. La bellezza della decorazione murale FLAVIE risiede anche nella sua versatilità.

Puoi appenderla come un quadro tradizionale o trasformarla in un pezzo forte posizionandola sopra un mobile. Le nove caselle offrono inoltre la possibilità di personalizzare la tua composizione vegetale spostando le piante secondo i tuoi desideri.

Quindi lascia libera la tua creatività. Gioca con i colori e le texture. L’obiettivo? Creare un muro vegetale unico che rifletta il tuo stile e crei un’atmosfera rinfrescante nel tuo interno.

Questo quadro vegetale è disponibile sul sito di Maisons du Monde al prezzo di 299 euro. Anche se alcuni potrebbero considerarlo un investimento, è importante notare che le piante artificiali di alta qualità della collezione FLAVIE sono progettate per durare nel tempo.

Quindi non aspettare troppo a lungo per acquistarlo. Potrai così godere della loro bellezza senza i fastidi della manutenzione regolare richiesta dalle piante vive. Quindi, sei pronto a lasciarti tentare da questa nuova decorazione ultra trendy?

Alcuni prodotti ci sono stati segnalati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia, ma nei negozi di confine in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania. Informatevi presso il negozio più vicino a voi o su Internet per esserne certi!

