Maisons du Monde innova e lancia un set di lenzuola anti allergiche e indeformabili a meno di 30 euro!

Per aiutarti a dormire bene, Maisons du monde ha deciso di innovare con questo set di lenzuola anti allergiche e indeformabili!

Per abbellire la tua camera da letto, Maisons du monde ha l’articolo che fa per te! Scopri questo bellissimo set di lenzuola che porta una brezza primaverile nella tua casa. Scopriamo di più!

Un vento di novità arriva a casa tua

La nuova stagione è sempre fonte di ispirazione da Maisons du monde. Il marchio di decorazione e arredamento ha infatti decine di riferimenti a prezzi bassi che arrivano in catalogo in questi giorni.

E hanno lo scopo di darti idee per aggiornare la tua casa. Se hai bisogno di ispirazione, il negozio te ne fornirà senza contare.

Hai voglia di dare un tocco di eleganza al tuo “home sweet home”? Allora opta per alcuni elementi essenziali già di grande successo.

Pensiamo ad esempio a coloro che hanno problemi di spazio nella loro stanza da bagno. Se è anche il tuo caso, scopri questo prodotto che apporterà un vero plus nel tuo spazio per il bagno.

Questa versatile mensola in legno di teak massiccio ti permette di appendere i tuoi asciugamani e conservare i tuoi prodotti di cura. È la scelta preferita degli spazi piccoli per trovare soluzioni per ottimizzarli.

La mancanza di spazio per riporre tutto in ordine è il problema numero uno delle abitazioni moderne. Ecco perché Maisons du monde propone mobili intelligenti che a volte hanno diverse funzioni per semplificarti la vita.

Questo è ad esempio il caso di questa panca su cui sedersi che fa anche da contenitore. Questo mobile sarà utile sia in salotto che in una camera da letto per adulti o bambini.

E poiché stiamo parlando della tua camera da letto, il negozio ha appena un nuovo prodotto appositamente per te. Scopri infatti questo set di lenzuola della gamma ARTED che porterà un tocco di eleganza alla tua stanza. E per un prezzo inferiore a 30 euro!

Biancheria da letto freschissima per la primavera da Maisons du monde

Questo set è composto da un lenzuolo superiore, una federa e due copripiumini. Questo set di lenzuola Maisons du monde è incredibilmente bello con la sua stampa romantica e rilassante.

Il tessuto 100% microfibra spazzolata apporta morbidezza e comfort per dormire a pugni chiusi. Ipoallergenico, questo tessuto è particolarmente indicato per le persone allergiche. Poiché la microfibra respinge gli acari e i peli degli animali.

Questo set si caratterizza anche per la sua grande resistenza e indeformabilità. I numerosi lavaggi fino a 40 °C massimo infatti non avranno alcun impatto sulla durata della tua biancheria. È una buona notizia per i piccoli budget che desiderano conservare i loro acquisti per molto tempo.

Un prezzo d’entrata inferiore a 30 euro

Proposto in sette diverse dimensioni da Maisons du monde, questo set che ha anche il vantaggio di non fare palline, parte da un prezzo molto basso. Per un letto singolo di 90 cm, conta di spendere 24,90 € in negozio.

Il prezzo d’entrata per un letto matrimoniale inizia invece a 28,90 €. Disponibile in colore grigio o beige crema, questo set di tre pezzi è da scoprire durante la tua prossima visita al negozio.

Questo modello piace già molto alla clientela. È improbabile che tu non ti innamori anche di questa biancheria da letto in cui adorerai avvolgerti per fare bei sogni.

