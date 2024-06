Maisons du Monde fa un successone con il suo nuovo servizio di piatti da 18 pezzi dal design elegante

Affare imperdibile! Maisons du Monde presenta un nuovo set di 18 pezzi di stoviglie super eleganti per stupire i vostri ospiti a tavola.

Maisons du Monde ha trovato la stoviglie perfetta per creare una tavola elegante come in un palace. L'azienda propone un nuovo set molto completo per esaltare tutti i vostri piatti. Non perdete questa imperdibile occasione che sta già battendo tutti i record!

Prodotti alla moda per la cucina

Lo sapevate? Maisons du Monde offre una vasta gamma di articoli per la cucina. Infatti, l'azienda non si limita a vendere solo mobili. Propone anche accessori essenziali per la casa.

I prodotti del negozio sono numerosi e rispondono alle esigenze di tutti, permettendo di risparmiare tempo in cucina.

Utensili, stoviglie o ancora decorazioni per la tavola, Maisons du Monde offre tutto il necessario per preparare i pasti come un vero chef. E i suoi prodotti sono sempre molto apprezzati dagli utenti online.

Questa stagione, l'azienda ha avuto un grande successo con diverse referenze iconiche nel suo catalogo. Infatti, ha battuto tutti i record di vendite con la sua magnifica casseruola di ghisa retrò. Inoltre, sta facendo il giro del web con le sue tazze ultra alla moda che tutti gli influencer cercano.

Come avrete capito, Maisons du Monde è quindi la destinazione ideale per attrezzare la vostra cucina con stile. Inoltre, l'azienda ha appena lanciato un nuovo set di stoviglie molto elegante per i pasti estivi in arrivo.

Il servizio di stoviglie più ricercato da Maisons du Monde

Avete difficoltà a trovare stoviglie alla moda, pratiche ed economiche? Allora il nuovo servizio VIBE potrebbe piacervi.

Questo servizio di 18 pezzi contiene tutti gli elementi necessari per apparecchiare una bellissima tavola. Ha un design sobrio ed elegante che si adatta a tutte le situazioni.

Maisons du Monde riesce a trasformare la tradizionale stoviglia bianca. Infatti, il suo servizio VIBE presenta uno stile unico che farà sicuramente un grande effetto a tavola.

Il servizio VIBE ha linee di design con bei effetti in rilievo. Questo piccolo dettaglio fa tutta la differenza per esaltare un pasto.

Questa stoviglie Maison du Monde è composta da 18 elementi. Troverete piatti piani, piatti fondi e persino ciotole per servire tutte le vostre preparazioni.

Questo set è adatto per le grandi occasioni. Il suo stile sobrio vi permette di creare una tavola su misura nel tema di vostra scelta.

La stoviglie Maison du Monde è anche perfetta per un uso quotidiano. È adatta per il microonde e la lavastoviglie. Potete quindi usarla senza problemi dalla colazione alla cena. Non male, vero?

Un prezzo allettante

Questo prodotto di Maisons du Monde sta già facendo sensazione sul web. Deve essere detto che questa stoviglia è ultra trendy. Assomiglia persino ai servizi di alcuni grandi ristoranti alla moda.

Molti utenti online stanno quindi cedendo a questa referenza. Tanto che il servizio VIBE è tra le migliori vendite della primavera.

Per quanto riguarda il prezzo, Maisons du Monde punta su un costo accessibile. La sua stoviglia da 18 pezzi è disponibile a un prezzo scontato sul suo sito web.

Se vi piace, sappiate che potete trovarla con uno sconto del 40%. Il prezzo passa da 226,80 euro a 129,99 euro. Non sarebbe quindi un peccato perderla!

Maisons du Monde vi permette di ordinare online e di pagare in 3 rate. L'azienda si adatta ai piccoli budget e continua a impegnarsi per i suoi clienti. Dovrebbe anche proporre altre promozioni interessanti a breve. Da seguire attentamente.